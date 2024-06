Ser Fancy per a liderar en entorns Bani

El jovent irromp a les empreses amb idees innovadores i capacitat de lideratge (AMIC)

En el context actual marcat per la falta de certesa i per la innovació constant, és crucial que els líders revolucionaris estiguin equipats amb les habilitats necessàries per a enfrontar els desafiaments canviants. Per a això, Carme Castro, CEO de Kainova i coach empresarial i tecnòloga aglutina sis factors bàsics que seran clau en els CEO per a progressar com a organització i aspirar en un futur a ser Fancy, una manera de ser que respon a la necessitat de ser flexible, adaptable, innovador, valent i enfocat a resultats, i on el lideratge innovador s’adapta perfectament a aquesta necessitat cada vegada més evident.

La meta principal del líder és aconseguir resultats efectius, la qual cosa demanda un canvi radical en les competències i en el seu desenvolupament organitzacional, començant per transformar la mentalitat per a tenir la capacitat de crear noves oportunitats en aquest entorn. En conseqüència, Castro explica sis prioritats decisives que guiaran a qualsevol CEO per a liderar en entorns Bani:





Sis factors a considerar com CEO

– Redissenyar la mentalitat. El CEO ha de comprendre i adaptar-se al canvi, reinventant el model de gestió per a ser flexible i sòlid operativament, per a construir un model d’empresa líquida. El seu desafiament implica innovar mentre manté l’estabilitat del negoci, sense conèixer el futur. Per això, han de redissenyar la seva manera de treballar i la seva mindset, desaprenent vells hàbits i aprenent-ne de nous. Només així és possible inspirar un canvi de mentalitat en tota l’organització per a fluir amb claredat i transformar-la.

– Màxima agilitat (és flexibilitat i adaptabilitat alhora). Per a Carme Castro, la necessitat imperiosa de formular iniciatives estratègiques i innovadores amb agilitat i posar-les en marxa amb rapidesa, visiblement necessita una estructura organitzativa que ho faciliti, potser totalment diferent, a la que en aquests moments està vigent en l’organització. La manera més eficaç d’aconseguir aquesta capacitat és fer-ho i aprenent del que es fa. I és que, canviar la forma en què funciona l’empresa pot ser difícil. El líder que estigui disposat a fer-ho ràpidament serà el que tingui èxit.

– Més valentia i gosadia. Per a transitar d’un model jeràrquic (obsolet) a un model d’empresa líquida, es requereixen agents de canvi, líders valents que comprenguin aquesta necessitat i promoguin la implementació d’una cultura innovadora dins de l’organització. Són el que coneixem com CEOS revolucionaris entrenats per a ser catalitzadors i impulsors de la transformació cap a la singularitat. “Quan el líder mancat de valentia i audàcia posposa prendre decisions arriscades esperant a veure el que fan uns altres, perd l’oportunitat de ser competitiu. La por a l’error, la falta de coneixement sobre com actuar i la dificultat per a involucrar a tots en nous enfocaments són obstacles importants”.

– Solucions enginyoses. Un líder disruptiu comprèn el context íntegrament. Actua com un visionari per a identificar oportunitats, col·laborant amb el seu equip per a concebre solucions creatives i atractives. Per tant, la creativitat es converteix en una de les habilitats principals que l’organització ha de desenvolupar per a respondre amb eficàcia i eficiència.

– Desenvolupament d’un enfocament innovador. És essencial que les empreses activin un impuls urgent cap a una mentalitat innovadora, on tot l’equip estigui compromès a despertar i conrear noves idees. “Això s’aconsegueix en enfocar-se en l’excel·lència operativa per a destinar temps a la innovació, i al mateix temps, integrar la innovació com a part fonamental de la cultura corporativa”, afegeix Castro.

– Millora contínua de l’acompliment de l’equip humà (resultats). En la realitat actual, invertir en el talent significa obtenir un gran avantatge competitiu únic. El mètode K180® de Kainova capacita als líders per a ser impulsors de la innovació i la disrupció en tota l’empresa. Aquest enfocament també fomenta que l’equip humà es qüestioni sistemàticament si estan abordant les tasques de la millor manera possible en termes d’eficiència i resultats.





