Segona posició de Gerard de la Casa a la XXXVI Pujada Gironella-Casserres

Gerard de la Casa amb el seu Ford Fiesta Baporo Motorsport, va aconseguir el passat dissabte la segona posició en la categoria de turismes en la XXXVI Pujada Gironella-Casserres, sisena cita del calendari del Campionat de Catalunya de Muntanya. Amb aquest resultat, el pilot andorrà es consolida a la segona posició del certamen, quan encara queden dues competicions per a completar el campionat.
Els darrers quinze dies han estat intensos per a Gerard de la Casa i l’equip Baporo Motorsport. Tan sols una setmana abans de la cursa de Gironella, el pilot andorrà va competir a Tenerife on es va proclamar matemàticament campió d’Espanya. Això va obligar a portar a terme un acurat pla logístic per a tenir el cotxe a punt per poder disputar la cursa del certamen català, amb la combinació del transport marítim de les illes Canàries fins a Huelva, i de la ciutat andalusa per camió fins a les instal·lacions de Baporo per a poder deixar a punt de nou el cotxe per a competir a la tradicional pujada a Gironella-Casserres.
El tram de carretera entre Gironella, epicentre de la competició, i Casserres el formen 6,04 km de distància total. És un traçat bastant ràpid i té la particularitat que en alguns sectors, són de lleugera baixada. A més, en aquesta edició, la intensa pluja de la nit prèvia a la cursa va afegir una mica més de dificultat al tram, si bé després de les tres sessions d’entrenaments, en què la carretera es va anar assecant, les dues curses ja es van disputar amb l’asfalt completament sec.
D’aquesta manera les sessions d’entrenaments, es van disputar sobre la superfície completament molla, la qual cosa va obligar a muntar pneumàtics específics per a condicions d’aigua. Aquesta situació es va reflectir en els temps que van anar baixant a mesura que milloraven les condicions d’adherència de l’asfalt.
Així, Gerard de la Casa va anar millorant els temps en cada ascensió i per a les dues curses ja va poder muntar pneumàtics completament de sec. Les dues pujades varen ser quasi calcades, amb dos registres amb mínimes diferències, els quals li van permetre sumar un nou podi a la categoria de turismes i consolidar-se a la segona posició del campionat.
El cap de setmana que ve, Gerard de la Casa tornarà a competir, aquesta vegada a Beixalís, tercera prova del Campionat d’Andorra de Muntanya (CAAM), certamen del qual n’és el líder. Aquesta competició tindrà per escenari la carretera que uneix les parròquies de la Massana i Encamp i es disputarà el dissabte 20 de setembre.
Classificació final XXXVI Pujada Gironella-Casserres categoria turismes
|Cl.
|Pilot
|Vehicle
|1a pujada
|2a pujada
|Millor
|1
|Jordi Gaig
|PORSCHE 992 GT3
|3:09.433
|3:09.640
|3:09.433
|2
|Gerard de la Casa
|FORD FIESTA
|3:16.596
|3:16.117
|3:16.117
|3
|Joan Vinyes
|SEAT IBIZA KC
|3:22.148
|3:22.829
|3:22.148