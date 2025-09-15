Tennis: Andorra competeix a l’Europeu sub18 amb Guillem Davasse, Pablo Carrascosa i Maria Campamà

La Federació Andorrana de Tennis ja es troba a Oberpullendorf (Àustria), on aquest dilluns arrenca l’Europeu sub18. L’equip andorrà està format per Guillem Davasse, Pablo Carrascosa i Maria Campamà, que afronten una nova experiència internacional en un escenari que reuneix els millors joves tennistes del continent.
El sorteig ha situat Maria Campamà a la primera ronda contra la txeca Lucia Hradecka, mentre que Guillem Davasse i Pablo Carrascosa s’incorporen directament a la segona ronda. Davasse es veurà les cares amb el suís Mateo Fluri, i Carrascosa debutarà contra el luxemburguès Dylan Leigniel.
El director esportiu de la FAT, Èric García Crespo, subratlla la importància de competir en una cita d’aquest nivell: “És un torneig que, és veritat que els millors del món hi són, en una edat que ja és complexa, però és important sumar partits en aquestes categories. Tot i que hi hagi un nivell, com bé has dit, dels millors del món i de cada país, perquè al final són dues places del millor de cada país, per a ells el fet de jugar en un nivell tan alt, després quan tornem i juguem a nivells una miqueta més accessibles, pugem un esglaó i això es nota molt”.
Un dels representants andorrans, Guillem Davasse, expressa la seva il·lusió abans de debutar: “Molt content i amb ganes de fer-ho bé, de mostrar un bon nivell de joc, ja que és un gran repte on participem els dos millors jugadors de cada país a Europa i hi ha un nivell excepcional amb els millors jugadors… a fer el millor possible i a gaudir de l’experiència.”
El jugador també explica que arriba preparat després d’un estiu intens: “He fet bastants tornejos aquest estiu, com el tennis és una mica complicat ser constant, he tingut alguna irregularitat, però estic bé i estic amb bones sensacions per a fer-ho bé.”