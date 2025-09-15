Eudald Teulé fa un Albatros en el Campionat d’Espanya de professionals

El jugador andorrà, Eudald Teulé, fa un “Albatros*” en el forat 4 de la segona jornada del Campionat d’Espanya de Professionals disputat en el camp murcià del New Sierra Golf. Teulé va fer un total de 151 cops, +7 sobre el par de camp amb unes targetes de 78 i 73 ocupant la 58a posició, sense opcions de passar el tall.
El golfista andorrà, però, va aconseguir el que ningú dels professionals de la PGA Espanya ha aconseguit que és fer tres cops menys del par en un par5.
*Nota: S’anomena “Albatros o doble eagle” al consistent a restar tres cops al par en un sol forat. És a dir, un albatros o doble eagle és fer un -3 en una sola bandera.