Cinc maneres en les quals pots usar el teu vell arbre de Nadal

Reciclar l’arbre de Nadal (iStock)

En molts països, cada any s’adquireixen milions d’arbres de Nadal reals, però quan les festes acaben, molts solen abandonar-los als carrers. En comptes de tirar el teu arbre nadalenc, existeixen diverses maneres de reciclar-lo i donar-li un millor. En aquest article s’expliquen algunes opcions del què fer amb l’arbre de Nadal un cop les festes han passat.

Converteix-lo en humus. Els arbres de Nadal poden convertir-se en un excel·lent humus per a col·locar al voltant de la base dels arbres o dels arbustos del jardí. L’humus té diversos beneficis, entre ells, el de prevenir l’erosió del sòl. D’altra banda, si cobreixes les arrels dels arbres de fulla perenne, les plantes perennes, els arbustos tendres i les coníferes, evitaràs que el sòl es congeli en climes extremadament freds.

Usa-ho com a adob. A més d’escampar humus al voltant dels arbres i dels arbustos, també pots incloure les agulles de pi en la pila d’adob.

Torna a plantar-lo. Molts dels arbres que es compren per Nadal són tan resistents que aconseguiran recuperar-se si es planten en un gran test amb terra i es deixen assentar.

Converteix-lo en popurri. Les agulles del pi tenen una aroma increïble, sobretot quan es combinen amb altres espècies hivernals. Reuneix-les i tala un tros del tronc de l’arbre. Posa el tronc tallat en un recipient poc profund a prova de calor i incorpora aigua fins a la meitat. Escampa les agulles de pi, branques de canyella, nabius crus i clau d’olor. Posa-ho en un lloc càlid fora de l’abast dels nens i de les mascotes. Quan l’aigua comenci a escalfar-se, sentiràs una agradable olor de fusta en la teva llar. Després d’uns dies, l’aigua s’evaporarà, per la qual cosa hauràs d’agregar-ne una mica més i renovar els ingredients.

Recicla’l. Si no tens temps per a seguir les anteriors idees, la forma més simple de desfer-te de l’arbre de Nadal és reciclant-lo. Molts centres de jardineria t’agrairan el gest, perquè el convertiran en encenalls de fusta per a utilitzar al jardí.





