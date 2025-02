Segon entrenament de descens dels Mundials amb Moreno 23a i Caminal 35a

Cande Moreno, al segon entrenament de descens dels Mundials. Foto: Christophe Pallot Agence Zoom

La segona jornada als Campionats del Món d’esquí alpí ha viscut aquest dimecres, a Saalbach, el segon entrenament de descens, amb Cande Moreno i Jordina Caminal, que han estat 23a i 35a, respectivament. Dijous, dia important amb la primera cursa, el supergegant (11:30h). Les dues esquiadores continuen provant com atacar la pista de Saalbach, una pista que supera el minut quaranta.

Aquest dimecres, Cande Moreno ha estat 23a amb un crono de 1.44.77, a 2.47 del millor registre, que ha estat per a l’austríaca Mirjam Puchner amb 1.42.30. Al primer sector, Moreno feia el 10è temps, el 18è al segon sector i el 23è al tercer. Al quart sector passava com a 7è crono, el 30è al cinquè sector, mentre que al sisè era el 29è temps. En meta, finalment, se situava 23a.

Jordina Caminal, per la seva part, finalitzava 35a amb 1.46.58, a 4.28, fent el 15è temps al primer parcial, el 26è al segon i el 28è al tercer. Després era el 37è temps al quart sector i el 38è al cinquè, passant pel sisè sector amb el 38è, per a acabar 35a finalment.





Dijous, supergegant

Dijous, canvia tot perquè arriba la primera cursa, el supergegant, que començarà a les 11:30h. La cita compta igualment amb Cande Moreno, dorsal 34, i Jordina Caminal, dorsal 32.





Cande Moreno, esquiadora: “Estic molt contenta amb els entrenaments. Aquí encara estic fent la meva tornada als esquís i l’objectiu principal era esquiar a un bon nivell, sentir-me competitiva, i crec que ho estic aconseguint. La veritat és que han estat dos entrenaments molt bons, en els que he estat dintre del pilot de noies, i penso que puc fer una bona carrera si faig una carrera neta com les que estic fent. Simplement he de polir alguns detalls, perquè per a això estan els entrenaments, així que estic molt contenta”.

“Hem fet passos molt grans. Però, crec que està anant molt bé. Al final, una tornada de lesió així no es fa d’un dia per l’altre i cada baixada em serveix per a millorar i per a construir aquesta confiança. Crec que és el que estem fent i m’està anant molt bé”.

Sobre el supergegant de demà dijous: “Penso que estic esquiant a bon nivell, em sento competitiva, la pista està espectacular, així que òbviament jo vaig a donar el millor de mi, a treure el meu millor esquí i estic molt contenta i amb moltes de ganes de fer aquest supergegant”.

“El genoll està perfecte, no tinc ni por ni aprensió ni molèsties. Les úniques molèsties que puc tenir ve d’un desgast del cartílag que tinc més enllà de la meva lesió del creuat, però a dia d’avui si hagués de dir el que em molesta més és el turmell, que és la lesió més recent que he tingut i de la qual encara estic sortint. No he parat realment, sí al principi de la lesió, però teníem aquest objectiu i hem fet passos molt gran per a poder estar aquí. A dia d’avui encara tinc molèsties al treball físic, però a la bota d’esquí faig un canvi de xip i arribo a no pensar-hi i no em molesta”.





Jordina Caminal, esquiadora: “El balanç d’aquests dos dies d’entrenaments és positiu, sobretot la primera part, els primers intermitjos estic amb les millors. Després, d’allà cap a baix em costa més, sobretot per la llargada del descens, que no estic acostumada, així que és una lluita mental que espero poder aconseguir fins a baix”.

“D’una baixada d’1.15 a 1.20, a fer-la d’1.40, són vint segons que sembla que no però es poden fer durs i no és que físicament em falti força, sinó que penso que és un treball mental que les altres estan molt acostumades a fer tirades tan llargues i jo estic en això”.

Respecte al supergegant de dijous, el seu debut als Mundials: “Sincerament ho afronto sense massa expectativa, al final són els meus primers Mundials, estic intentant gaudir al màxim de l’experiència, però alhora vull ser competitiva. Llavors, més que una expectativa cap a un resultat em vull centrar en esquiar bé, fer el que sé i a veure on em porta. No tinc pressió, però me la poso jo”.





