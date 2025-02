L’FPNSM participa per primera vegada a la First Lego League Andorra Telecom

L’equip Xeritronics del Servei Ocupacional Xeridell (FPNSM)

Un equip de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM), format per 5 persones ateses del Servei Ocupacional Xeridell, ha participat per primera vegada a la First Lego League Andorra Telecom, que s’ha celebrat aquest dimecres a la tarda al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. L’equip de l’FPNSM, sota el nom de Xeritronics, ha fet una demostració de dues activitats de robòtica innovadores, fora de la competició.

De fet, la participació en aquest torneig, juntament amb la resta d’equips de centres educatius del país, ha representat una oportunitat per a demostrar com la tecnologia pot esdevenir una gran aliada per a l’aprenentatge i la inclusió.

Una de les activitats que ha mostrat l’equip de l’FPNSM, ha consistit en un mapa interactiu d’Andorra que ajuda a comprendre el funcionament del transport públic del país. A través d’un robot teledirigit i un mapa segmentat per parròquies, han simulat trajectes reals d’autobús, que ajuden a millorar la orientació i la capacitat de planificar desplaçaments.

En la segona activitat, han programat un robot perquè segueixi correctament la seqüència d’executar una tasca domèstica, en aquest cas, parar una taula.

Aquestes demostracions han permès mostrar i donar visibilitat a la metodologia de treball que el Servei Ocupacional Xeridell utilitza en el seu taller de robòtica, el qual es va iniciar fa dos anys. De fet, l’objectiu del taller és que les persones ateses al servei puguin generar aprenentatges significatius i funcionals mitjançant una activitat lúdica i motivadora. A més, també afavoreix l’adquisició d’habilitats pràctiques que poden aplicar en la vida quotidiana.

Concretament, les diferents activitats del taller permeten treballar aspectes com l’estimulació cognitiva, l’orientació espacial o el treball en equip, i ajuden a les persones ateses a millorar la coordinació, el pensament estratègic i la capacitat de resolució de problemes de manera lúdica i didàctica.