S’avança en els treballs per optar a la declaració d’Andorra com a reserva mundial de la biosfera

El Govern ha aprovat aquest dimecres facultar el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, a iniciar els treballs de preparació del dossier i candidatura per tal que Andorra esdevingui el primer país del món en ser considerat de manera íntegra Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

Així doncs, es fa un pas més en el desenvolupament d’aquest projecte després que l’estudi de viabilitat per optar a aquesta distinció, encarregat al despatx Huguet Abogados a finals de l’any 2019, hagi posat de manifest que el Principat disposa dels elements suficients per a ser declarada com a reserva. En concret, entre els actius, a l’estudi es destaca que Andorra és un país amb molts i diversos paratges naturals i culturals representatius d’ecosistemes del planeta, una gran extensió de boscos i prats, i una densitat de població baixa que constitueix un valor important per a la biodiversitat.

A més, pel reconeixement del Principat com a reserva mundial de la biosfera, es ressalta també l’existència del parc natural de la Vall de Sorteny, del parc natural de les Valls del Comapedrosa i, especialment, la inclusió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror a la llista de patrimoni mundial de la UNESCO.

El programa sobre l’Home i la Biosfera (MAB) engegat per la UNESCO el 1971, que inclouria la totalitat del territori nacional dins de la Xarxa Mundial de Reserves de la Biosfera, té per objectiu la conservació de la biodiversitat, restaurar i millorar els serveis dels ecosistemes i fomentar l’ús sostenible dels recursos naturals; contribuir a construir societats i economies sostenibles, així com fomentar els assentaments humans pròspers en harmonia amb la natura.

D’aquesta manera, el programa s’alinea amb la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides amb reptes científics, mediambientals i socials en diversos ecosistemes, des de regions muntanyoses a entorns marins o costers i insulars. La finalitat última és promoure visions innovadores al desenvolupament econòmic que siguin socialment i cultural apropiades, així com mediambientalment sostenibles.

Per tant, el projecte de l’eventual declaració incideix en el reconeixement internacional del patrimoni natural, la biodiversitat i el patrimoni cultural d’Andorra. També en el posicionament del model econòmic com a referent d’equilibri entre activitat econòmica i respecte per la natura.