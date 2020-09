El nombre de demandants al Servei d’Ocupació cau un 13,9% a l’agost

El nombre global de demandants al Servei d’Ocupació d’Andorra (SOA) en recerca a final de mes d’agost és de 914 persones, una xifra que representa una davallada del 13,9% en comparació amb el juliol (1.061 persones). El ministre Portaveu, Eric Jover, ha posat en relleu que la voluntat del Govern és continuar treballant per estabilitzar aquesta xifra, que va assolir el pic més alt a mitjans del mes de juny amb 1.873 demandants, mitjançant diferents polítiques de foment de l’ocupabilitat.

Alhora, es constata que el nombre total de llocs de treball oferts per part del SOA a final de l’agost és de 770, el que equival a una variació mensual positiva de l’11,1% en relació al mes anterior, quan se’n van oferir 693.

Pel que fa a l’ajut per desocupació, 236 persones percebien a l’agost la prestació. Del total de 236, 186 són beneficiàries de les prestacions econòmiques ocasionals per desocupació involuntària arran del coronavirus SARS-CoV-2, un 27,1% menys que al mes de juliol. La resta, unes 50, són beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària preexistent a la COVID-19.