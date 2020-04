El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat aquest divendres que l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell ha augmentat la capacitat de ventilació mecànica als pacients de COVID-19 que ho puguin requerir en un futur. Durant la seva compareixença, Martínez Benazet ha explicat que es treballa amb l’objectiu d’estar preparats davant possibles escenaris futurs i ha detallat que fins ara hi havia una vintena d’aparells funcionant, però s’ha aconseguit ampliar “fins a 27 ventiladors mecànics operatius i en perfectes condicions”.

De fet, el titular de Salut ha posat en relleu que actualment hi ha “un marge de resposta” per fer front al coronavirus i que actualment s’atén correctament a tots els pacients que necessiten ventilació mecànica. Tot i això, Martínez Benazet ha emfatitzat que el Govern treballa contínuament, juntament amb el SAAS, en un pla de contingència per reforçar encara més la disponibilitat de ventilació mecànica i altres eines sanitàries a Andorra.

A més, el ministre ha remarcat que “tota la ciutadania que es queda a casa és qui ajuda al nostre sistema sanitari i que puguem donar resposta a aquelles persones que ho requereixen”. “Un agraïment a tots els ciutadans i a tots els professionals sanitaris i de serveis essencials que estan donant resposta amb molt esforç perquè saben que guanyarem”, ha afegit.



Ús de les mascaretes de protecció

Pel que fa a la distribució de mascaretes mèdiques a les farmàcies, Joan Martínez Benazet ha recordat que actualment s’està prioritzant la venda d’aquesta element de protecció a les persones especialment vulnerables a la malaltia per edat avançada o per patologies de base, a les persones sospitoses o confirmades d’infecció aïllades –per indicació mèdica– al seu domicili. La dispensació s’efectua a través dels seus familiars o cuidadors. Així mateix, les autoritats sanitàries ja han adquirit material de protecció per a grups específics, com ara professionals sanitaris, centres sociosanitaris, cossos especials, serveis al públic dels comuns o altres serveis essencials.

El Ministeri de Salut ha informat a les farmàcies que poden fer abastiment de material de protecció facial per a la població. D’aquesta manera, quan es vagi normalitzant el subministrament global, es preveu que en pocs dies les farmàcies puguin disposar d’aquest producte per a la població general.

El ministre ha explicat que la utilització de les mascaretes és necessària sobretot per a evitar que les persones amb la malaltia la puguin transmetre i per augmentar la protecció de les persones vulnerables contra el virus. Ha recordat que les mascaretes no proporcionen per si soles la protecció suficient, i sovint pot crear una falsa seguretat, cal combinar el seu ús amb una bona higiene de mans amb aigua i sabó, respectar la distància de dos metres, extremar la neteja i desinfecció de les superfícies, i sobretot, quedar-se a casa.