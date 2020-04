Coincidint amb l’inici d’unes vacances escolars de Pasqua marcades per la situació de crisi sanitària, l’Aula Confuci d’Andorra, entitat creada per la Universitat d’Andorra (UdA) i la Fundació Institut Confuci de Barcelona (FICB), oferirà als infants del país unes sessions extraescolars d’iniciació a la llengua xinesa que tindran lloc del 14 d’abril al 24 d’abril per videoconferència.

El curset està dirigit a alumnes de Primera ensenyança i de Segona ensenyança d’Andorra, que aprendran les nocions bàsiques per poder establir una primera comunicació en xinès, com ara saludar, presentar-se o comptar amb els dits de la mà. S’estructurarà en quatre sessions de 30 minuts cada una, que s’adaptaran diferents franges d’edat (6-7 anys, 8-9 anys, 10-11 anys o més de 12 anys).

Per poder-hi optar, les famílies han d’emplenar el formulari de preinscripció al web uda.ad abans del 9 d’abril, especificant-hi la data de naixement perquè la Universitat pugui distribuir els alumnes en funció de l’edat. Les places són limitades, i s’atribueixen per ordre d’inscripció.