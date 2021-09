Salutació del copríncep francès amb motiu del centenari de la Coronació de la Mare de Déu de Meritxell

És amb un plaer real que em dirigeixo a tots vosaltres, Andorranes, Andorrans i residents, en aquest 8 de setembre, diada tan especial per al Principat d’Andorra.

Des de 1873, el 8 de setembre marca la data de la celebració de Nostra Senyora de Meritxell, santa patrona d’Andorra. Més enllà d’aquesta commemoració religiosa, que em dóna l’oportunitat a través d’aquest missatge de saludar cordialment el Copríncep Episcopal, Monsenyor Joan Enric Vives, el 8 de setembre ha esdevingut per Andorra al llarg dels segles un símbol d’unitat nacional, de cohesió social, una diada on el conjunt de la població de les Valls es retroba per expressar la seva adhesió a uns valors amb els quals està profundament vinculada, valors destacats en el preàmbul de la Constitució de 1993, que són la llibertat, la justícia, la democràcia i el progrés social.

Mentre continuem lluitant contra el virus de la Covid-19 amb determinació i el govern andorrà s’esforça per garantir que la recuperació econòmica i social sigui la més forta possible, és fonamental que la unitat de la nació s’expressi en una jornada com aquesta.

Gràcies à la col·laboració amb els Estats veïns, així com França, Espanya o Portugal pel subministrament de dosis de vacunes, gràcies a la política de cribratge massiu i de vacunació de la població posades en funcionament pel govern, Andorra és un dels països d’Europa on la taxa de vacunació de la població és una de les més elevades.

Sé que el conjunt de la població andorrana es va adherir immediatament a la campanya de vacunació posada en marxa pel ministeri de Sanitat i que demostra un civisme notable en l’aplicació diària de gestos barrera i volia adreçar-vos a tots les més cordials felicitacions.

Tot i això l’aparició de noves variants, com la variant Delta, ens invita a no relaxar els nostres esforços. Aquesta variant és tres vegades més contagiosa que la primera soca, s’instal·la en tots els espais que no estan coberts per la vacunació. Per combatre’l tenim un actiu principal: la vacuna. Totes les vacunes disponibles ens protegeixen sòlidament contra aquesta variant Delta: divideixen per 12 el seu poder de contaminació i eviten el 95% de les formes greus.

Conec el civisme de la població andorrana i sé que continuarà, pel bé de tots, seguint aquestes recomanacions per derrotar aquesta pandèmia. Com a Copríncep d’Andorra, però també com a President de la República francesa, podeu comptar amb la meva ajuda personal així com amb la de França per permetre al Principat afrontar el seu futur amb confiança.

Emmanuel Macron

Copríncep francès i president de la República de França