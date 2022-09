Salutació de la síndica general amb motiu de la festa de Meritxell

Benvolguts i benvolgudes,

És un plaer escriure aquests mots per a tots vosaltres, en la festivitat de Meritxell, la nostra patrona, una de les dates més significatives del calendari del nostre país i on s’inicia el curs escolar i el curs polític de tardor.

Enguany cal remarcar, tal i com ho determina el calendari, la particularitat que viurem el tram final d’aquesta vuitena legislatura constitucional, per tant és temps de cloure alguns projectes i aclarir les línies de continuïtat d’aquelles iniciatives que no s’hagin pogut finalitzar.

Aquesta, com bé sabeu, ha estat una legislatura marcada per l’empremta dolorosa de la COVID en bona part del seu decurs i aquest fet n’ha condicionat també el seu desenvolupament. Ara que la malaltia sembla ocupar un lloc menys central en les nostres vides, és temps de reprendre línies de reflexió sobre cap on volem definir el futur del nostre país en aquest complex segle XXI.

Sens dubte, l’anàlisi aprofundida sobre el creixement i la sostenibilitat, ha de formar part de les agendes dels propers mesos i sobre aquests punts tots nosaltres hem de tenir l’ocasió de parlar i opinar. Benvingudes siguin les veus que se sumen al debat, perquè d’aquesta valoració n’han de sorgir iniciatives que permetin abordar temes com la dificultat de l’habitatge per a una part de la població amb més energia i eficàcia.

El canvi climàtic, que ja s’ha convertit en emergència climàtica, esdevindrà un dels elements cabdals per definir les polítiques que s’hauran d’instaurar. No hi ha més marge de maniobra i ha de quedar clar per a tots nosaltres, que els recursos del planeta són finits. Tots n’hem d’augmentar la consciència i tothom ha de ser capaç d’aportar-hi des de la seva quotidianitat.

Si a aquests aspectes hi sumem les dificultats actuals provocades per la inflació, tenim al davant l’escenari sobre el qual haurem de debatre i prendre partida els propers mesos i estic convençuda que aquest cop les solucions a curt termini no poden resoldre cap de les problemàtiques que tenim davant. Cal un debat aprofundit i conseqüent a fi que totes les veus se sentin i la presa de decisió pugui incloure visions diferents, que trobin els punts de compromís suficient, per fer polítiques fermes a favor de la ciutadania en global.

A més, la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea, ha de ser l’ocasió de relacionar tots els punts que acabo de mencionar, en un relat endreçat i coherent, que per davant de tot situï la persona al centre de l’acció política.

Per tant, en aquesta celebració nacional, on també hem de recordar els cinquanta anys del foc devastador del santuari i els esforços de reconstrucció que es varen fer, us demano la mateixa generositat d’esperit i voluntat de treball compartit, per seguir sent una societat cohesionada i on aquells que hi habitem, puguem fer-ne l’espai dels nostres somnis i il·lusions.

Feliç dia de Meritxell per a tothom.

Roser Suñé, Síndica general