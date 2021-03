Salutació de la síndica general en el dia de la Constitució

Benvolguts conciutadans i conciutadanes,

Des de fa vint-i-vuit anys, durant el mes de març, la persona que presideix el Consell General us fa arribar aquesta salutació on s’hi dibuixen de manera recurrent reflexions sobre el desenvolupament de la nostra Constitució, aquella que vam votar el 1993.

Enguany aquesta commemoració té un fet diferencial bàsic per entendre en quina situació ens trobem, venim d’un any de pandèmia, un període difícil on s’han perdut vides humanes i on la nostra realitat ha estat trasbalsada de manera profunda. La immediatesa de la crisi que hem viscut ens ha obligat a prendre mesures urgents per apaivagar el dolor de la societat, donar-li resposta en l’àmbit sanitari i en l’àmbit socioeconòmic.

Andorra ha patit, tots vosaltres, tots nosaltres hem viscut circumstàncies que mai ens hauríem imaginat i d’aquest patiment n’han sortit sentiments difusos, alguns molt potents de solidaritat entre tota la societat, altres de cansament i fatiga davant de dificultats que es van sumant i on es fa difícil veure una llum de sortida.

Avui encara ens falta perspectiva per entendre l’abast global que tindrà aquesta situació, però sí que permet albirar aspectes sobre els quals caldrà fer esforços profunds i aquí és on la Constitució, la nostra Carta Magna, ens proveeix d’elements de reflexió i de construcció. Més que mai els drets i principis econòmics, socials i culturals que es detallen al capítol cinquè han de formar part de l’eix central de totes les polítiques que s’activin, tenint sempre presents les garanties de drets i llibertats que es descriuen en el capítol setè.

Som un país resilient, ho hem estat sempre i d’aquesta força n’ha de sorgir el nostre futur. Si som atrevits i sabem llegir bé les claus de la Constitució tenim un camí ben definit per recórrer i aquesta via l’hem de fer de manera conjunta, sumant des de la diversitat d’idees per bastir un futur sostenible per als nostres joves, persones adultes i gent gran.

Andorra és la seva gent i Andorra és el seu marc geogràfic. La suma d’aquests dos elements ens ha possibilitat discórrer en aquest segle XXI molt més complex d’allò que podíem intuir. Amb un respecte per al territori de muntanya, que determina la nostra identitat, aconseguirem que la gent que ocupem aquestes valls avancem sense pausa i construïm un país on gaudim d’un espai propi i alhora compartit.

La Constitució ens ajuda a tenir aquestes línies mestres que ens permeten anar completant l’obra sempre inacabada del nostre Coprincipat.

Feliç 14 de març.

Roser Suñé Pascuet, síndica general d’Andorra.