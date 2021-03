Salutació del cap de Govern en el dia de la Constitució

Conciutadanes i conciutadans,

Fa tot just un any compareixia davant de totes les ciutadanes i els ciutadans del país per anunciar una sèrie de mesures excepcionals per frenar l’expansió de la COVID-19. La irrupció de la pandèmia ens va obligar a adoptar unes decisions fins llavors inimaginables, amb unes implicacions molt importants en l’àmbit social, l’econòmic i el laboral, amb l’objectiu d’evitar un col·lapse sanitari que hauria tingut unes conseqüències devastadores per a la salut pública.

L’expansió del coronavirus va estroncar la nostra sensació d’invulnerabilitat i va deixar en evidència el que realment importa: el sentit de la vida i el futur, el nostre i el de les generacions venidores. L’experiència que estem vivint totes les ciutadanes i els ciutadans ha posat a prova la maduresa del nostre país, tant des del vessant social com l’institucional.

Aquest 14 de març es compleixen 28 anys de l’aprovació en referèndum de la Constitució de 1993, una de les fites més importants de la nostra història recent. L’aprovació i posterior ratificació, per part del poble andorrà, de la Carta Magna va permetre al nostre país convertir-se en un Estat de ple dret, atorgar la sobirania al poble, reconèixer el pluralisme, consagrar el dret a participar directament o indirectament en l’exercici del poder públic, establir les estructures institucionals per dur a fi el principi democràtic, i reconèixer i protegir els drets fonamentals i les llibertats públiques.

En rememorar aquesta efemèride és del tot necessari recordar Òscar Ribas Reig, que ens va deixar el mes de desembre passat, perquè va ser gràcies a la seva iniciativa personal i a l’ajuda de molts altres que va canviar diametralment l’estructura institucional del nostre país; es va passar d’un model certament enquistat en el passat a convertir Andorra en un Estat reconegut per la comunitat internacional.

La Constitució garanteix, d’una banda, el respecte de les atribucions de cada institució i, de l’altra banda, els mecanismes de col·laboració i cooperació lleial entre aquestes institucions. Col·laboració i cooperació lleial són premisses essencials per afrontar els grans reptes que emanen de la nostra societat. Sense cap mena de dubte, la resposta a aquesta crisi sanitària ha confirmat la solidesa del nostre sistema institucional. El Govern, en els moments més complexos de la pandèmia, ha comptat amb el suport dels coprínceps, de les síndiques, de tot l’arc parlamentari, tant dels grups de la majoria com de l’oposició, i ha donat una resposta unitària i un exemple de lleialtat institucional que ens ha de fer sentir orgullosos com a país. I sense passar per alt el paper cabdal dels comuns, com a institucions més properes al ciutadà.

Apel·lant, de nou, a la figura d’Òscar Ribas Reig en el seu primer discurs davant l’Assemblea General de les Nacions Unides, amb motiu de l’ingrés d’Andorra en aquest organisme, el 28 de juliol de 1993, va destacar que “som un país que no té riqueses naturals. No té cap altra força ni riquesa que la seva gent. Som un país del Pirineu, aquesta muntanya d’Europa que no separa, sinó que és un lloc de trobada”. I quanta raó tenia, perquè si una cosa ens ha demostrat aquesta crisi és que la riquesa del nostre país són les persones i els seus valors, perquè cadascú des de la seva responsabilitat, ja sigui en l’àmbit públic com en el privat, ha manifestat un alt grau de solidaritat, compromís i patriotisme. Un comportament exemplar que s’ha de traslladar també a totes les famílies, en especial als més menuts, als més joves, i a tots els treballadors del servei públic i del sector privat, autònoms, professionals i empreses que han fet grans esforços per adaptar-se a una crisi del tot sobrevinguda, incerta i canviant.

L’eficàcia i l’equitat de les vacunes ens ha de permetre tornar a poc a poc a la normalitat; no obstant això, el comportament individual i el col·lectiu segueixen tenint un impacte essencial en el control de la pandèmia a curt termini.

Som plenament conscients que la sotragada econòmica i social serà una de les principals seqüeles d’aquesta pandèmia. El Govern seguirà al costat de totes les ciutadanes i els ciutadans que passen per moments d’adversitat o que es troben en una situació de vulnerabilitat. Seguirem treballant perquè ningú no es quedi enrere i seguirem incidint en els projectes que ja requerien una certa urgència abans de la crisi de la COVID-19, com l’impuls de les polítiques d’habitatge o la necessitat, ara més que mai, d’advocar per un canvi en l’enfocament del model econòmic actual.

Certament, deixem enrere uns mesos molt complicats durant els quals hem hagut de fer front a noves situacions. En aquest sentit, m’agradaria acabar tenint un record molt especial per a totes les famílies que han perdut un ésser estimat.

En nom de tot el Govern, aprofito aquestes línies per desitjar a totes les ciutadanes i ciutadans un bon Dia de la Constitució amb el convenciment que ben aviat deixarem enrere el virus i podrem extreure coses positives d’aquesta experiència: el compromís de treballar per un país millor.

Xavier Espot Zamora. Cap de Govern