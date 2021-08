Salut multa Andorra Lírica amb 1.000 euros pel brot de la Covid-19 a la sarsuela

Tancats els dos expedients que va obrir Salut arran del brot de la Covid-19 originat en la sarsuela que es va representar a Sant Julià de Lòria el passat mes de maig.

Andorra Lírica haurà de fer front a dues sancions de 500 euros cadascuna per a incomplir els protocols per a minimitzar el risc de contagis de la Covid-19. Així ho va notificar el ministeri de Salut, que va tancar el seu expedient dimarts arran del brot provocat a la sarsuela “Cecilia Valdés”.

Es va representar a Sant Julià de Lòria el 8 i 9 de maig i s’hi van detectar més d’una vintena de positius. Se’ls atribueixen dues infraccions: l’incompliment del protocol de les proves diagnòstiques per a poder treure’s la mascareta a l’escenari, per una banda, i el no manteniment de la distància de seguretat entre els participants, per l’altra.

La setmana passada, Salut també va tancar l’altre expedient obert relacionat amb el brot. A un restaurant on van acudir els participants de la sarsuela i al qual es reclama una sanció de 1.000 euros més per incomplir els protocols de control i prevenció de la pandèmia.