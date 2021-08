Mobilitat col·labora amb Catalunya en un eix intel·ligent de trànsit per a informar en els desplaçaments

Mobilitat confia en una bona afluència de vehicles els pròxims dies. Per als pròxims anys, el departament i el servei Català de Trànsit desenvoluparan un eix intel·ligent que informarà el viatger en els desplaçaments i en les connexions amb Andorra.

Andorra es beneficiarà d’un eix intel·ligent de trànsit que unirà Barcelona-Bellver de Cerdanya-la Seu d’Urgell i el Principat. És un projecte ambiciós del servei Català de Trànsit, que es licitarà l’any vinent i que afectarà els 800 quilòmetres de la xarxa viària catalana.

Mobilitat treballa conjuntament amb Catalunya per a potenciar la informació al conductor en els trajectes per carretera. Ho ha explicat aquest dijous al matí al programa de Ràdio Nacional Obert per Vacances el director de Mobilitat, Jaume Bonell.

Segons Bonell, hi ha una mancança evident sobretot per als viatgers que utilitzen la ruta que passa per Ponts per a anar a Barcelona perquè no tenen informació de l’estat de la xarxa, mentre que a Andorra sí que es dóna constantment.

Precisament en aquests moments Mobilitat detecta diferències amb els estius anteriors, amb més fluctuació d’entrada al matí i menys a la tarda en sentit sortida, el que vol dir, segons Bonell, que s’està pernoctant més, fet que podria ser un bàlsam per a l’economia.

Pel que fa a la mobilitat del futur, Jaume Bonell creu que compartir vehicle és el més intel·ligent. De fet és un reflex de què ja fan les generacions més joves.

Bonell ha qualificat d’incògnita el que queda d’estiu pel que fa a l’afluència de vehicles, ja que la pandèmia ha marcat el ritme de l’economia. Ha recordat els 11 quilòmetres de cua d’entrada que va haver-hi dimecres abans d’arribar a la Seu d’Urgell; una situació que segons el responsable de Mobilitat, era impossible de preveure.