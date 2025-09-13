L’esmorzar, un àpat important del dia

L’esmorzar, segons els experts en nutrició, és un dels principals àpats del dia i hauria d’aportar el 25% de les calories que ingerim al llarg de la jornada, d’aquí la seva importància. Els principals nutrients que haurien de formar part d’un esmorzar equilibrat són els hidrats de carboni (cereals, plàtan, pa…), els minerals (llet, iogurts…), les proteïnes (pernil, ou…) i les vitamines (fruites, suc de taronja natural…).
Els hidrats de carboni o carbohidrats procedents de cereals constitueixen el principal combustible de l’organisme. La seva importància radica en què tots els processos vitals requereixen d’energia i, per tant, l’organisme la necessita de manera constant, ja sigui per a la realització d’activitats físiques com intel·lectuals.
Dintre dels hidrats de carboni, també s’ha de fer referència a la fibra vegetal, que és un tipus especial de carbohidrat que no s’absorbeix ni aporta energia, però resulta imprescindible per a un bon trànsit intestinal.
Les vitamines també són part important de l’esmorzar. Una bona peça de fruita o bé un suc aporta les vitamines necessàries per a afrontar el matí. Algunes d’aquestes vitamines, com la C, són a més a més antioxidants i també resulten recomanables per a enfortir el sistema immunitari.
Pel que fa a les proteïnes, aquestes són el component principal dels músculs, de la sang, de la pell i de tots els òrgans interns.
En relació amb els productes làctics, la seva aportació de calci i de minerals enforteixen l’esquelet i ajuden a complementar l’esmorzar.
Cal tenir en compte que després del descans de la nit, l’organisme necessita de la ingesta d’aliments per tal d’equilibrar els nivells de sucre i que poder passar el matí d’una manera activa. Un esmorzar insuficient pot repercutir en el rendiment físic i mental.
