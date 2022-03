Rússia considera Andorra país “hostil”

Entre els que es troben a la llista, hi ha tots els estats membres de la Unió Europea i els petits països, com Andorra, Mònaco, Montenegro, Liechtenstein i San Marino. Inclou també el Regne Unit, Suïssa, Islàndia, Noruega, Ucraïna, Macedònia del Nord i Albània. Fora del continent europeu, hi apareixen els Estats Units, el Canadà, el Japó, Austràlia, Micronèsia, Nova Zelanda, Singapur, Taiwan i Corea del Sud.

D’acord amb aquest decret, els ciutadans i les empreses, l’estat, les regions i els municipis, que tenien obligacions de divises amb creditors estrangers de la llista de països hostils podran pagar-les en rubles. Aquest nou procediment temporal s’aplica a pagaments superiors a 10 milions de rubles mensuals.