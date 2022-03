La Policia Nacional espanyola deté dues persones quan accedien a Andorra amb diferents drogues

La Policia Nacional espanyola ha detingut a la frontera amb Andorra, a la Farga de Moles, un home i una dona que portaven diversos tipus de substàncies estupefaents al cotxe en què viatjaven. En concret, els agents van trobar al vehicle cocaïna, speed, haixix i cocaïna rosa.

En les tasques de control al pas fronterer es va interceptar un cotxe amb dos ocupants. Quan es va sol·licitar la documentació per comprovar si els viatgers reunien els requisits per poder passar, es va detectar que un d’ells tenia prohibit sortir de l’Estat espanyol per ordre d’un jutjat d’Eivissa. Posteriorment, en escorcollar-los, es va constatar que la dona portava 9,17 grams d’speed a la bossa de mà. La mateixa substància també es va localitzar en diverses pàgines d’un llibre, així com en un estoig multicolor.

Els agents van registrar el vehicle i va ser llavors quan van trobar la resta de substàncies. Concretament, es va localitzar dos blocs d’haixix, embolicats en paper blanc transparent, amb un pes aproximat de 179,44 grams; 10 bosses de cocaïna rosa, amb un total d’11,94 grams; una bossa amb 20 amfetamines amb el logotip dibuixat d’una calavera i una bossa amb 38,67 grams de cocaïna.

Els agents van detenir els dos ocupants del vehicle com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i van ser posats a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de la Seu d’Urgell.