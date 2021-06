Roger Vidosa substitueix Max Tissot com a director esportiu de la secció d’esquí alpí de la FAE

La Federació Andorrana d’Esquí ha anunciat en roda de premsa un canvi en la seva estructura esportiva. Roger Vidosa agafa el relleu de Max Tissot al capdavant de la direcció esportiva. Vidosa, que fins ara feia funcions de preparador físic del grup d’Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE), s’incorpora al nou càrrec després que Tissot hagi pres la decisió d’agafar un nou rumb laboral amb la Federació de França.

El gerent de la FAE, Carles Visa, ha estat l’encarregat de mostrar el reconeixement públic que mereix la figura de Max Tissot, que des de feia set anys treballava a la FAE, els dos últims com a director esportiu: “Els corredors valoren molt la feina que ha fet i des de la junta directiva volem agrair-li tot el seu treball i li desitgem tota la sort del món en la nova etapa”.

En aquest sentit, Tissot ha assegurat que ha compartit “el plaer d’haver treballat amb l’equip d’Andorra”. “Són 7 anys”, hi ha afegit, ”vaig arribar aquí amb molt bona relació amb el Roger, i avui aquí estem els dos”. Tissot va arribar a la FAE sent “un jove entrenador que tenia un somni, que era escriure la història de l’esquí andorrà”. “Vaig donar el cent per cent. He posat tota la meva energia, i ens hem quedat a només 12 centèsimes del top30 en la Copa del Món a Kranjska Gora amb Joan Verdú”. Ho recorda com una “espineta clavada”, però ha destacat tot el treball de fons: “Hi ha gent treballant molt, donant el cent per cent amb projectes importants, com l’EEBE, projectes que s’han de creure en ells perquè ens donarà oportunitat de tindre molt bons corredors en uns anys”.

Tissot s’ha acomiadat “molt agraït de tots els treballadors de la FAE, de tota la junta, perquè m’han donat sempre facilitats, i dels tècnics, tots”, tot i que ha tingut unes paraules especials per a Xoque Bellsolà, “que està des del primer dia”, així com per als corredors. “Som un equip petit que es converteix en una família”. Tissot ha anunciat que marxa a l’equip francès, on farà d’entrenador, “amb un equip jove, júnior, i per tant estaré al circuit i ens veurem amb l’equip d’Andorra”.

Vidosa, sempre vinculat a la FAE

El nou director esportiu, Roger Vidosa, ha estat corredor, tècnic, també al càrrec de Mireia Gutiérrez a la Copa del Món i els dos últims anys responsable de la preparació física dels grups EEBE. “Sempre hem pensat en algú de la casa, que conegui el sistema nostre, i pensem que el Roger és la persona idònia”, ha explicat Visa. “La junta està molt contenta amb la incorporació del Roger”, hi ha afegit, tot recordant que la feina de 2021 serà “la preparada ja pel Max, però el Roger li donarà continuïtat, i el seu projecte esportiu serà de cara a la temporada 22-23”.

Roger Vidosa, per la seva part, ha agraït el treball de Max Tissot, i ha fet una ullada al futur: “Ens vam quedar molt a prop amb Joan Verdú d’agafar els 30 en Copa del Món, però esperem que en el futur amb aquests joves que estan a l’EEBE poc a poc puguin tenir els seus resultats a Copa d’Europa i Copa del Món”. Vidosa ha recalcat que la decisió d’agafar el càrrec ha estat fàcil: “No m’ha costat decidir-me perquè és un càrrec que sempre m’ha agradat, perquè em projecto molt en aquest treball. Ara tot just acabem de començar, hem de parlar amb tècnics i corredors, veure el projecte que ja estava iniciat amb el Max, i a partir d’aquí definir els objectius de cada corredor i de cada grup. Tenim Jocs Olímpics, hi ha corredors amb objectius de tocar Copa del Món i Copa d’Europa. Però poc a poc perquè això només és el principi”.