Roger Puig viatja a Ushuaia per a fer un primer bloc de tècnica

Roger Puig entrenant al CTEO (FAE)

L’esquiador de para alpí, Roger Puig és el primer esquiador de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) que viatja a Amèrica del Sud aquest estiu. Ho fa avui dimarts des de Madrid, destinació Ushuaia (Argentina), per a ser-hi durant una primera estada en què fonamentalment esquiarà en eslàlom i gegant. Seran 20 dies -acaba el dia 27- de preparació intensa a Ushuaia, on entrenarà posant el focus en unes sessions de base i buscant les habilitats tècniques generals per a les disciplines de gegant i eslàlom.

Es tracta, a més, de compartir entrenaments amb altres esquiadors. Depenent de com siguin els entrenaments -condicions de temps, estat de les pistes i l’estat de forma de Puig- es podrien realitzar fins i tot algunes sessions de supergegant.

La velocitat es treballarà amb profunditat en una segona estada, prevista inicialment a Ushuaia, del 5 al 18 de setembre, quan l’esquiador andorrà tindrà per davant 14 jornades d’esquí. Amb tot, aquesta estada es confirmarà més tard depenent de les condicions i, fins i tot, no es descarta que es faci en una glacera, a Europa.

Més endavant, a l’octubre, té previstos diversos viatges per a esquiar: a l’SnowZone, de Madrid, de l’1 al 4 d’octubre; a Whittenburg, de l’11 al 14 d’octubre; i novament altres quatre dies a l’SnowZone, del 21 al 24 d’octubre. Aquestes estades se centraran en l’eslàlom.