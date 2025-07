CASS: Una irregularitat en la contractació acaba amb l’acomiadament de la cap d’àrea mèdica

Les sigles de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (SFGA)

La CASS ha informat que ha acomiadat la cap d’àrea d’inspecció mèdica per una irregularitat molt greu en la contractació inicial com a odontòloga. La institució ha afegit que no pot anul·lar el procés de selecció i, per tant, ha reclamat al batlle que ho ratifiqui. Des de la Seguretat Social s’ha explicat que es va detectar un defecte molt greu en el procediment de contractació d’una professional com a inspectora mèdica que va acabar promocionant com a cap d`inspecció. Afirmen que això ha suposat deixar sense efecte la contractació inicial com a odontòloga i el procés pel qual se la va nomenar cap d’àrea d’inspecció mèdica. Així ho publica aquest dimarts AndorraDifusió.

La CASS també ha iniciat el que s’anomena procés de lesivitat, és a dir, ja que no pot fer marxa enrere un procés de selecció, ha hagut de demanar a la batllia que ratifiqui la nul·litat del nomenament. La professional havia exercit com a responsable d’àrea gairebé un any. Queda en l’aire si es poden reclamar per aquesta situació responsabilitats penals.