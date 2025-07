L’ACA presenta a l’Alt Pirineu i Aran l’estratègia i les actuacions als municipis per als propers anys

Imatge de la reunió celebrada a Tremp (Govern.cat)

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està presentant l’estratègia i les actuacions que s’executaran per part de l’ens als municipis de la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran fins l’any 2033. Entre dilluns i dimarts estàs fent un total de tres sessions: la primera, ahir dilluns pel matí per als ens locals de l’Aran; la segona, també ahir, però per la tarda, per als ens locals de les comarques de l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà; i una tercera, avui dimarts 8 de juliol, per als ens locals de les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya.

Des de l’ens del Govern que s’encarrega de la planificació i la gestió de l’aigua a Catalunya s’ha exposat als alcaldes i alcaldesses dels municipis de la vegueria la situació actual de la gestió de l’aigua i de les diferents inversions mobilitzades per l’Agència en ajuts als ens locals per a l’abastament en alta -tant captacions municipals com xarxes supramunicipals-, la millora de l’eficiència de les xarxes de subministrament, actuacions de manteniment de lleres, redacció dels plans directors de subministrament, entre d’altres.

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Josep Lluís Armenter, ha destacat els tres principals eixos sobre els que treballen: la regeneració mitjançant la potabilització, l’eficiència per reduir les fuites en les xarxes de distribució, i la dessalinització.

Per la seva banda, la delegada territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, ha destacat el compromís del Govern català en la proximitat amb els ens locals en serveis bàsics, com és el subministrament i la gestió més propera del cicle de l’aigua. També ha ressaltat el fet que es presenti aquesta informació de forma territorial. Finament, ha agraït la participació dels ajuntaments a les sessions.

Pel que fa les subvencions destinades als municipis que han resoltes des de l’any 2023 s’ha invertit un total de 207,2 milions d’euros. A més, per aquest 2025 es preveu un total de 46,2 milions d’euros en subvencions destinades a proteccions davant avingudes, finançament de les despeses pel transport d’aigua amb vehicles cisterna, la redacció de projectes d’abastament en alta, l’execució d’obres d’abastament en baixa i actuacions per a la recuperació de riberes i zones humides, entre d’altres.

Des de l’ACA han subratllat el bon estat en el qual es troben a la vegueria tant les masses d’aigua superficials com subterrànies, unes dades molt superiors a la mitjana de Catalunya.





Planificació i inversions fins el 2033

El director de l’Agència, Josep Lluís Armenter, ha informat, així mateix, de les inversions i subvencions en execució i previstes a l’Aran, la Cerdanya i Alt Urgell fins el 2033 d’acord amb la planificació vigent, les qual sumen un tota de 54,7 milions d’euros, que es distribueixen entre les infraestructures previstes en matèria de sanejament i que suposen 48,8 milions d’euros i les subvencions que ja s’han atorgat per a la millora dels abastaments, les quals pugen un total de 6,7 milions d’euros.

En el cas de l’Aran es preveuen 3,3 milions d’euros en matèria de sanejament i s’ha atorgat 0,8 milions per a la millora de l’abastament.

Pel que fa a la Cerdanya, les inversions previstes per a garantir el sanejament seran de 25,5 milions d’euros i s’han atorgat 2,9 milions d’euros per a la millora dels abastaments a través de les línia d’ajut ja resoltes.

I a l’Alt Urgell es preveu una inversió total de 20 milions d’euros en l’àmbit del sanejament i s’han atorgat 3 milions per a la millora dels abastaments.