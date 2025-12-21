Roger Puig tanca el primer bloc de Copa del Món amb un nou top-10 a l’eslàlom de Sankt Moritz

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, ha completat aquest diumenge una nova actuació destacada a la Copa del Món, finalitzant 9è a la prova d’eslàlom disputada a Sankt Moritz. Puig ha completat una primera mànega molt sòlida, en què ha marcat el 10è millor temps, mantenint-se plenament dins del grup capdavanter. En la segona mànega, l’andorrà ha estat capaç de millorar el seu rendiment, remuntant una posició per a acabar la cursa en una meritòria 9a posició final.
Amb aquest resultat, Roger Puig suma 29 punts més a la classificació general de la Copa del Món i aconsegueix també una millora dels seus punts FIS, consolidant la seva progressió i regularitat en aquesta disciplina tècnica.
Aquesta prova posa punt final al primer bloc de curses de la Copa del Món, que es reprendrà el proper 11 de gener a Saalbach. El balanç d’aquest inici de temporada és molt positiu per a l’esquiador andorrà, que ha signat un inici de cursa fantàstic, superant, fins i tot, els objectius marcats per a les primeres proves i demostrant una gran solidesa amb els esquís en totes les disciplines.