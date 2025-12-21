Cande Moreno, 32a al supergegant de la Copa del Món de Val d’Isère

Val ld’Isère ha acollit el supergegant, última prova de la Copa del Món de velocitat, amb l’esquiadora del Principat, Cande Moreno, que ha estat 32a, a les portes del top30. L’andorrana s’ha quedat a només 0.28 de la zona de punts de la Copa del Món, amb un crono de 1.22.46, a 2.22 de la guanyadora, la italiana Sofia Goggia (1.20.24), i a aquests 0.28 de la 30a posició que ha tancat l’austríaca Christina Ager amb 1.22.18.
Moreno marcava el 16è temps al primer sector amb +0.04, i era 21a al segon amb +0.56, per a deixar-se 0.80 al tercer sector, 47a, i recuperar després al quart sector amb el 33è temps amb +0.75 i especialment al final, a l’últim sector, amb un +0.04 que la feia la 13a, per a arribar a meta amb l’1.22.46 que la deixava 32a.
De les esquiadores que han sortit darrere d’ella, que tenia el dorsal 33, només han entrat per davant seu la dorsal 39, la suïssa Delia Durrer, que se situava 24a (1.21.89), i l’austríaca Stephanie Brunner, que amb el dorsal 52 es col·lava en la 31a plaça amb 1.22.46, relegant a l’andorrana a la 32a posició definitiva.
Roger Vidosa, director de la secció d’alpí, ha afirmat que la cursa de l’andorrana ha estat bona, “en un dia en què estava tot molt ajustat”, i ha destacat que Moreno “continua construint arribant a baix i acabant molt a prop”.
Cande Moreno, esquiadora: “La veritat és que estic bastant decebuda pels resultats, sí que és veritat que estic esquiant a un nivell alt, per a trobar-me en aquest top30, penso que còmodament. Però, se me’n van les curses amb errades que no puc permetre, així que de cara a aquests dies abans del gener treballar molt bé això per a les pròximes curses per a fer mànegues completes i consolidar-nos en aquest top25 per a anar a les finals a final de temporada”.