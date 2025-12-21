Victòries de Max Black i Etna Pou a l’eslàlom de Baqueira

Aquest diumenge s’ha disputat, a Baqueira, la segona jornada del Trofeu Blanca Fernández Ochoa, amb la presència del grup EEBE U19 als eslàloms masculí i femení. En homes ha guanyat Max Black, del grup EEBE U19, mentre que en dones s’ha imposat l’andorrana Etna Pou, de l’equip privat Mapex2100.
Victòria i punts FIS per a Black
En homes, Max Black ha aconseguit la victòria amb 1.57.78, deixant a 0.42 el segon classificat, l’espanyol Eric Doliwa, i a 1.43 el tercer, el també espanyol Javier Fernández. A més, amb aquesta victòria Black ha marcat 41.64 punts FIS, millorant els actuals 58.57 que tenia.
També han finalitzat els andorrans Carlos Salinas, 13è, i Marc Delgado, 15è. A la segona han quedat fora Pere Cornella, que a la primera era 5è, a més d’Èric Mitjana, Àlex Comellas i Jan Visa, pel que fa a l’EEBE, i Sergi Puigdemasa. No han finalitzat la primera mànega els EEBE Èric Guimerà i Marcel Pérez, a més d’Antoni Bea.
En dones s’ha imposat l’andorrana Etna Pou sobre les espanyoles Blanca Bagaria i Paola Sainz. La també andorrana, Marta Torres, ha estat 13a, mentre que no han acabat la primera mànega Isabella Pérez i Anna Raméntol.