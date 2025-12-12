Roger Puig signa un brillant 6è lloc al supergegant de la Copa del Món d’Steinach am Brenner

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, ha aconseguit aquest divendres una excel·lent sisena posició en el supergegant de la Copa del Món, a Steinach am Brenner, firmant una de les millors actuacions de la seva temporada i confirmant el seu gran moment de forma. Puig ha completat una baixada molt sòlida, sense errors i amb un ritme constant que li ha permès lluitar fins al final per les posicions capdavanteres. Finalment, ha creuat la línia d’arribada en sisè lloc, situant-se a tan sols 0,62 segons del podi, un resultat que el consolida entre els millors especialistes del circuit.
La victòria ha estat per al canadenc Alexis Guimond, seguit del francès Jules Sergers, mentre que el suís Robin Cuche ha completat el podi. Amb aquesta actuació, Roger Puig suma 40 punts més en la classificació general de la Copa del Món, un increment important que li permetrà millorar posicions en el rànquing mundial, fet que és clau per a obtenir un dorsal més favorable en les pròximes competicions.
El calendari internacional continuarà el dilluns, a Santa Caterina (Itàlia), on se celebraran dos descensos, dimarts i dimecres, proves en què Puig buscarà mantenir la seva progressió i consolidar-se dins el Top-10 de la disciplina.
El corredor andorrà ha rebut les felicitacions de diferents entrenadors d’altres països per la bona cursa d’aquest divendres.