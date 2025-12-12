Andorra i Espanya reforcen la cooperació en polítiques d’habitatge

El secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, s’ha reunit aquest divendres, a Madrid, amb el Secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana del Govern d’Espanya, David Lucas, per a analitzar conjuntament els reptes i oportunitats en matèria d’habitatge. La trobada ha permès intercanviar experiències i establir línies de col·laboració orientades a millorar l’accés a l’habitatge i fomentar el lloguer assequible.
Durant la reunió s’han abordat qüestions clau com les polítiques per a incentivar la construcció d’habitatges de lloguer per part de propietaris privats, així com les fórmules de col·laboració publicoprivada. També s’ha analitzat l’impacte de la limitació de preus del lloguer en zones tensionades i s’ha aprofundit en el Pla Estatal d’Habitatge 2026-2030, amb especial atenció a les ajudes per a la compra d’habitatge en municipis en risc demogràfic i els mecanismes que podrien ser adaptables a la realitat andorrana.
La delegació andorrana ha compartit les experiències recents en matèria d’habitatge, com ara la creació d’un parc públic de lloguer assequible, la llei de cessió obligatòria d’habitatges buits, el programa d’acompanyament a la primera compra i els models de finançament de les polítiques d’habitatge.
Jordi Puy ha assenyalat que “garantir l’accés a l’habitatge és un repte compartit que requereix cooperació i innovació. La col·laboració amb Espanya ens permet aprendre de les seves experiències i aportar la nostra visió per a avançar cap a solucions més eficaces”.
Les dues parts han coincidit en la importància de mantenir un diàleg tècnic permanent i d’intercanviar informació sobre bones pràctiques per a reforçar l’eficàcia de les polítiques públiques. En aquest sentit, s’ha acordat explorar la creació d’un grup de treball i establir un calendari de seguiment per a donar continuïtat a les iniciatives plantejades.
Intercanvi d’experiències comercials promogut per la Cambra de Comerç
Tant el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, com el secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, s’han desplaçat a Madrid per a participar juntament amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, a unes jornades d’intercanvi d’experiències comercials amb la Cambra de Comerç de Madrid. Mentre que la consellera de Turisme de l’Ajuntament, Almudena Maíllo, ha compartit com el creixement del comerç local ha permès dinamitzar el turisme a la capital espanyola, la directora General de Comerç, Consum i Serveis de la Comunitat de Madrid, Marta Nieto, ha exposat les accions, estratègia i polítiques per al foment del comerç a la regió.
Per la seva banda, experts i col·laboradors de la Cambra de Comerç de Madrid han exposat a la delegació andorrana iniciatives de dinamització i bones pràctiques en la matèria, com campanyes, estratègies per a la digitalització del comerç, experiències d’emprenedoria en el sector del retail o els certificats de reconeixement professional.
La visita s’ha completat explorant algunes zones comercials de Madrid per a conèixer l’evolució dels mercats i centres comercials, les pràctiques sostenibles i la conservació de la identitat local, i identificar noves idees i aprenentatges sobre models de negoci innovadors.