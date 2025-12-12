Formació sobre acompanyament emocional als adolescents, dirigida a tècnics de joventut dels comuns i Govern i a policies

El Ministeri de Salut, a través del Pla nacional contra les drogodependències (PNCD), ha organitzat aquesta setmana una formació específica sobre acompanyament emocional adolescent, adreçada als tècnics de joventut dels comuns i de Govern i als agents de policia. Aquesta formació –on participen trenta persones– proporciona eines als assistents per a detectar les dificultats emocionals no abordades que solen ser el rerefons de moltes conductes de risc associades al consum de substàncies. Aquesta formació dona continuïtat a les formacions que s’ofereixen de manera anual a aquests professionals i també respon a la demanda de les associacions de l’àmbit de la salut mental.
La formació va a càrrec del doctor en psicologia de la Salut i especialista en neuropsicologia, Xavier Montaner Casino. Montaner combina el seu treball clínic amb la docència i la investigació a la Facultat de Psicologia de la Universitat Abat Oliba CEU i la Facultat d’Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili. També és autor dels llibres Me cuido, te cuido i Siente bien, vive mejor.
Durant les dues sessions, celebrades dijous i divendres, s’han treballat aspectes clau com la detecció de senyals de malestar emocional en adolescents, els factors de risc associats, les estratègies de regulació emocional, les eines pràctiques per a reforçar la comunicació i el vincle educatiu. La formació ha inclòs també dinàmiques i casos pràctics orientats a millorar l’actuació quotidiana dels professionals que acompanyen als adolescents.
Aquesta formació reforça la línia de treball del Ministeri de Salut centrada en la prevenció comunitària, la promoció de la salut, el desenvolupament de factors de protecció en l’adolescent i la detecció de senyals d’alerta abans que es pugui produir una conducta de risc. Amb aquesta acció, el PNCD continua consolidant un model propi, integral basat en la salutogènesi, enfortint els recursos existents dins de la comunitat.