Roger Puig, “out” a l’últim supergegant de la Copa del Món de Bardonecchia

L’esquiador de para alpí, Roger Puig, a Feldberg (FAE)

La Copa del Món de para alpí s’ha tancat aquest dijous a Bardonecchia (Itàlia) amb un últim supergegant. L’andorrà, Roger Puig, no ha pogut finalitzar la cursa que tancava aquesta triple cita de la Copa del Món italiana. Amb tot, l’andorrà estava fent una bona baixada, ja que al primer sector marcava el quart temps amb 30.46. En aquesta jornada la pista estava bé, gelada i en molt bones condicions.

L’esquiador del Principat de para alpí ha sortit a per totes perquè volia millorar els resultats del dies anteriors. Val a dir que aquesta cita ha comptat amb un total de tres supergegants.

Roger Puig, esquiador: “Acabem molt contents tot i que avui no s’hagi acabat. Primer dia 12a posició, sabem que podíem estar millor. Al segon dia, 7a posició i igualem el millor resultat en súper, però volíem més. Avui m’he tirat, que me l’he jugat més, anàvem pel top5, més forts que ahir, però error meu que he sigut massa brusc a un tram, l’esquí m’ha rebotat, he enganxat un petit roller i m’he sortit. Però, el parcial era amb temps de fer tercer així que estic molt content del tram fet, que potser podíem haver donat alguna sorpresa. Ara, a lluitar per la següent”.