La Seu: Plats fort del Carnaval, dissabte, amb la rua de colles i la festa sense alcohol per a joves

Cartell de la festa per a joves del Carnaval de la Seu (Aj. la Seu)

La Seu d’Urgell celebra aquest dissabte, 1 de març, els actes principals del Carnaval 2025 amb la rua de colles de disfresses que recorrerà el centre de la ciutat i la festa per a joves de 12 a 16 anys, sense alcohol, que tindrà lloc a la pista polivalent de la zona esportiva. A partir de dos quarts de cinc de la tarda, a la plaça Catalunya, on tindrà lloc la recepció de les colles participants a la rua, hi haurà animació carnavalesca a càrrec de l’Associació de Ball i Dansa de la Seu d’Urgell.

A les 5 de la tarda arrencarà la rua de Carnaval des de la plaça Catalunya acompanyada per l’Associació de Ball i Dansa de la Seu d’Urgell, el Rei Carnestoltes, el Grup de Diables de l’Alt Urgell i el grup de batucada Tambuka, que recorreran el carrer Fra Andreu Capella, el carrer Major, la plaça dels Oms, el Portal de Cerdanya i l’avinguda del Camí Ral, fins arribar a la pista polivalent de la zona esportiva. En aquest equipament municipal es rebran les diferents colles participants a la rua i se celebrarà el lliurament de premis en un acte conduit per Ivan Caro.





Carnaval Jove sense alcohol

La mateixa pista polivalent de la zona esportiva acollirà, a partir de les nou del vespre i fins les dotze de la nit, la festa de Carnaval per a joves, de 12 a 16 anys amb música a càrrec del Dj. Geri Moli.

En aquesta festa de disfresses hi haurà barra de refrescos, però no se servirà alcohol. Es pot recollir una consumició gratuïta a l’Oficina Jove, fins esgotar existències.





Recuperació del Ball Cerdà de Carnaval

Enguany es recupera la tradició del Ball Cerdà de Carnaval que se celebrarà també aquest proper dissabte, 1 de març, amb la Cobla Bellpuig.

Les parelles balladores sortiran, a dos quarts de dotze del migdia, des del jardí de l’Andria fins arribar a la plaça Patalín, on hi tindrà lloc el ball final, tal i com es fa el diumenge de Festa Major.

El Ball Cerdà formava part de la celebració del Carnestoltes fins a la dècada dels 30 del segle XX, abans de l’esclat de la Guerra Civil.