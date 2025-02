Junts i ERC lamenten “que, a la Seu, no es construeixi cap habitatge dels 1.200 anunciats per la Generalitat”

L’Horta del Valira de la Seu amb les parcel·les d’INCASÒL, ombrejades (Junts-ERC)

Davant l’anunci del Govern de construir 1.200 habitatges públics en solars de la Generalitat, els grups municipals de Junts per la Seu i ERC la Seu lamenten “que la Seu d’Urgell no sigui un dels municipis escollits, tot i l’emergència habitacional que patim al nostre municipi i la disponibilitat de solars propietat de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) a l’Horta del Valira. Així ho fan saben les dues formacions urgellences en un comunicat conjunt.

Aquests 1.200 habitatges seran construïts segons ha anunciat el president català, Salvador Illa, a 14 solars propietats de l’Incasòl a 10 municipis: Barcelona, Tarragona, Girona, Esplugues de Llobregat, Terrassa, Figueres, Cabrils, Sant Vicenç de Castellet, Xerta, Llançà i Prades. “L’incasòl també disposa de parcel·les a la Seu d’Urgell, solars que haurien d’haver format part d’aquests habitatges”, assenyalen fonts dels dos partits.

Val a recordar també que el ple municipal del novembre va aprovar, per unanimitat, cedir al Govern -amb la màxima urgència possible- un solar de propietat de l’Ajuntament a l’Horta del Valira i amb la qualificació urbanística d’habitatge per tal que la Generalitat construeixi un edifici plurifamiliar de fins a 48 habitatges de lloguer social. “Cessió que l’equip de govern de l’alcalde Barrera no ha fet”, asseguren Junts i ERC.

“Malauradament l’alcalde Barrera i equip no han aconseguit incloure la Seu d’Urgell dins del llistat de municipis que es beneficiaran de la mesura. Ni els solars ja propietat de la Generalitat ni en el que el ple va encomanar al govern municipal de cedir a la Generalitat -que no ha complert- formaran part d’aquests 1.200 habitatges públics”, afegeixen els dos partits de la Seu.

Per a Junts per la Seu i ERC, que la Seu d’Urgell no formi part d’aquests municipis és un error que “demostra que l’habitatge no és una prioritat per a l’alcalde Barrera, però també que el nostre municipi no és a l’agenda del PSC. I tot això, amb el mateix partit governant les dues administracions”, acaben manifestant en el seu comunicat conjunt les dues formacions.