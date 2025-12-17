Roger Puig frega el podi amb un gran 4t lloc a la Copa del Món de Santa Caterina

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, ha aconseguit aquest dimecres una excel·lent 4a posició a la Copa del Món de Santa Caterina, quedant-se a les portes del podi en una cursa de descens de molt alt nivell competitiu. Puig ha marcat el 7è millor temps al primer parcial, millorant en el segon amb un 6è i finalitzant el tercer parcial amb el 4rt millor temps, acabant amb la 4ta posició final, assolint una velocitat punta de 117 km/h al final del pla, que tot i ser més lenta que ahir (119) perquè estava nevant i la pista era més lenta, ha aconseguit rebaixar els temps en més d’un segon respecte els dies anteriors.
La victòria ha estat per al suís Robin Cuche, que s’ha imposat amb un temps d’1.07.79, seguit del canadenc Alexis Guimond amb 1.08.42 i de l’austríac Markus Salcher, tercer amb un registre d’1.09.06. Roger Puig ha creuat la línia d’arribada en 4a posició, amb un temps d’1.09.54, confirmant una nova actuació de gran solidesa entre l’elit mundial.
Amb aquest resultat, l’andorrà suma 50 punts més a la classificació general de la Copa del Món, arribant als 177 punts totals, fet que el situa provisionalment en la 5a posició del rànquing Overall. A més, Puig es consolida també com a 5è classificat de la general de descens, amb 79 punts.
Roger Puig i el seu equip han rebut les felicitacions pels grans resultats d’aquests dies per part de la majoria d’equips de la Copa del Món. Aquest és el millor resultat de la carrera esportiva de l’esquiador andorrà en la Copa del Món.
Aquest quart lloc representa el 23è top-10 de Roger Puig en proves de Copa del Món, una dada que reflecteix la seva regularitat, consistència i competitivitat al màxim nivell internacional.
Les Copes del Món es traslladen a Sankt Moritz (SUI) a partir de divendres amb dues proves de gegant i un eslàlom de la Copa del Món.