Adjudicats tots els trams de la desviació de la Massana – Ordino amb l’horitzó marcat al 2027

Per a seguir avançant en la construcció de la desviació de la Massana – Ordino perquè sigui una realitat el 2027, el Consell de Ministres ha aprovat la darrera adjudicació de les obres que permetrà millorar la vida dels residents de les parròquies massanenca i ordinenca. Es tracta dels sectors 1 i 2 del tram 5 que tindrà un distància de 240 metres des de la rotonda que enllaça amb la carretera general 3 i el pont de bombers. Els treballs s’han adjudicat per un import de 3.833.456,02 euros a l’empresa “UTE desviació Massana tram 5”, inscrita d’aquesta manera a la Plataforma i que està formada per Pidasa (50%) i Progec (50%).
Sobre el terreny, les obres s’estan executant seguint el calendari previst i s’està enllestint el tram 2, que connecta al revolt de la CG-3 a la Serra de l’Honor i que té una longitud de 610 metres. També s’està construint el tram 3, que preveu el creuament del riu Valira del Nord, des del tram 2 i fins a la zona de Palanques amb una distància de 500 metres. Des d’aquest tram es podrà accedir al centre de la Massana a través de ramals que aniran fins a la zona de l’edifici del Comú. A més s’estan executant els treballs al tram 5.3 que comprèn un recorregut de 240 metres, entre el pont de Bombers i el pont de les Palanques, sota la Farga Rossell.
Amb la construcció d’aquesta desviació, el Govern reforça la seguretat dels vianants, conductors i passatgers amb la reducció de trànsit al nucli urbà. En concret, es disminuirà en un 72%. A més, suposarà una millora per al benestar ambiental, amb la reducció en un 45% de les emissions de CO2 al centre de la Massana.