L’Executiu recompra 16,4 milions d’euros de deute públic

Tal com va avançar el ministre de Finances, Ramon Lladós, en la presentació del Projecte de llei del Pressupost, el Govern ha executat una operació de recompra parcial de deute públic. L’operació ha consistit en la recompra de 16,4 milions d’euros de bons amb venciment al 6 de maig de 2031, pagant menys del seu valor nominal, concretament, s’han abonat 14,94 milions d’euros.
Des del punt de vista financer, l’operació genera un estalvi rellevant per a les finances públiques. D’una banda, permet reduir el cost futur dels interessos del deute, amb un estalvi anual aproximat de 326.000 euros fins al 2031. De l’altra, la recompra a un preu inferior al valor nominal suposa un estalvi total brut d’uns 1,6 milions d’euros respecte del reemborsament previst al venciment.
A escala comptable i pressupostària, aquesta operació comporta una reducció efectiva del deute públic del Govern, ja que el recomprat deixa de figurar com a passiu als estats financers. Aquest efecte reforça la solidesa del balanç públic i contribueix a una millora dels indicadors d’endeutament.
Aquesta és la primera operació de recompra de deute sobirà realitzada pel Ministeri de Finances en l’exercici de les funcions de Tresor públic, fet que representa un pas endavant en la modernització de la gestió financera de l’Administració. Si les condicions del mercat ho permeten, l’Executiu preveu fer una operació similar l’any vinent.
Amb aquesta operació, “el Govern reafirma el seu compromís amb una gestió curosa, responsable i rigorosa de les finances públiques, orientada a l’optimització del cost del deute, la reducció del risc i la preservació de l’estabilitat financera del país”, assenyalen des de l’Executiu.