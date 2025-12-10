Roger Puig firma una gran 7a posició a la supercombinada de la Copa del Món d’Steinach am Brenner

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, ha aconseguit aquest dimecres una destacada setena posició en la prova de supercombinada de la Copa del Món, celebrada a Steinach am Brenner. Amb aquest resultat, Puig iguala la seva millor classificació en una Copa del Món de l’any passat, un setè lloc assolit la temporada passada al descens de Santa Caterina (Itàlia).
La jornada ha començat amb el supergegant, on Puig ha finalitzat en vuitena posició. L’esportista explicava que havia fet una baixada molt correcta, però una petita errada a l’entrada del pla li ha fet perdre la velocitat necessària per a mantenir-se més amunt a la classificació. Segons Puig, ‘el traçat era ràpid i fluid, però aquell punt concret era clau i allà he notat que deixava escapar unes dècimes’.
En l’eslàlom, en canvi, l’andorrà ha exhibit la seva millor versió. ‘He sortit amb ganes d’atacar i de remuntar. Al mur inicial he comès algun petit error, però després he trobat el ritme i he pogut esquiar amb molta solidesa’, explicava. Aquesta progressió li ha permès remuntar fins al setè lloc final, signant una combinada molt completa.
Puig s’ha mostrat molt satisfet amb el seu rendiment i amb l’inici de temporada: ‘Estic realment content. Igualar el meu millor resultat en una Copa del Món a la primera cursa important de l’any em dona molta confiança. Veig que puc lluitar amb els de davant, i això és una motivació enorme.’
També ha destacat el treball previ de preparació: ‘Hem millorat molt la part tècnica i sobretot la consistència. M’he sentit fort i estable al llarg del dia. Encara hi ha detalls per a polir, però crec que estic en un molt bon camí’.
Amb aquest resultat, Roger Puig suma els seus primers 36 punts a la classificació general de la Copa del Món, un pas important per a consolidar-se entre els millors especialistes internacionals.
Les pròximes curses de la Copa del Món continuaran aquesta mateixa setmana a Steinach am Brenner, i Puig afrontarà els següents compromisos amb molta energia i la il·lusió de seguir millorant.