Lliurats els XIII Premis Internacionals Ramon Llull

La Fundació Ramon Llull ha lliurat, a Andorra, aquest dimecres, els Premis Internacionals Ramon Llull, destinats a reconèixer persones o institucions de fora del domini lingüístic que han treballat per la promoció internacional de la llengua i la cultura catalanes. Els premiats en aquesta tretzena edició han estat la Fundación Roser Bru (Xile), Tiziana Camerani (Itàlia), Maria Khatziemmanuïl (Grècia) i William Cisilino (Friül-Itàlia).
L’acte de lliurament s’ha celebrat a l’antiga sala d’emissors de Ràdio Andorra, a Encamp, en una cerimònia presidida pel cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell; el conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, F. Xavier Vila; la directora de la Fundació Ramon Llull, Teresa Colom; el vicepresident del Consell departamental dels Pirineus Orientals, Nicolas Garcia; i la directora en funcions de l’Institut Ramon Llull, Antònia Andúgar. L’acte de lliurament dels premis ha comptat amb la presència de representants d’institucions dels territoris de parla catalana i ha estat amenitzada per les actuacions musicals del duet Alosa.
Durant l’acte de lliurament, el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat el moment de vitalitat extraordinària que viu l’àmbit de la cultura catalana. També ha recordat que el Govern treballa perquè Andorra “continuï sent l’escenari de la projecció internacional del català, amb aquest projecte comú que és la Fundació Ramon Llull, i perquè la llengua i la cultura que compartim amb catalans del nord i
del sud, valencians, balears, aragonesos de la Franja o algueresos, amb totes i tots, continuï sent sinònim d’obertura, de modernitat, de llibertat creativa, d’identitat i de respecte a la diversitat”.
Per la seva banda, el conseller de Política Lingüística, F. Xavier Vila, ha afirmat “el Pacte Nacional per la Llengua de Catalunya com el Pla d’Acció Nacional d’Andorra són dues eines per a transformar els reptes comuns en actuacions concretes i palpables. En aquest context, l’intercanvi d’experiències, la construcció de xarxes transversals i la planificació conjunta d’iniciatives permeten compartir recursos i estratègies, i els Premis Internacionals Ramon Llull, igual com la Fundació Llull i l’Institut Ramon Llull, són un exemple de les potencialitats que ofereix aquest treball en comú de tota la comunitat lingüística”.
Abans de l’entrega dels guardons, el conseller de la Generalitat de Catalunya ha pogut conèixer les reserves de patrimoni cultural, de la mà de la ministra Mònica Bonell, situades a la seu del Ministeri de Cultura, a l’antic Hotel Rosaleda.
Premi Ramon Llull a la promoció internacional de la creació catalana: la Fundación Roser Bru
Aquest any s’arriba a la tretzena edició d’aquest premi, que convoca la Fundació Ramon Llull i distingeix una persona o institució de l’exterior que s’hagi significat durant la seva trajectòria per una especial sensibilitat respecte a la cultura catalana i que n’hagi afavorit la visibilitat en l’àmbit internacional. El premi està dotat amb 4.000 euros.
El jurat considera mereixedor del premi com a institució la Fundación Roser Bru, per la seva tasca de difusió, preservació i investigació del llegat artístic i cultural de l’artista catalana Roser Bru i Llop (Barcelona 1923 – Santiago de Xile 2021) exiliada a Xile el 1939 amb la seva família en el mític vaixell Winnipeg organitzat per Pablo Neruda.
El jurat valora el fet que la Fundación Roser Bru ha permès catalogar i afavorir la circulació de les seves obres a Xile, impulsant la mostra itinerant “Roser Bru de Norte a Sur” que va commemorar el centenari del naixement de l’artista el 2023, i ha desenvolupat un paper fonamental per a fer possible l’exposició retrospectiva dedicada a l’artista al Museu d’Art de Girona “Roser Bru. Superar la distància” (del 23 de novembre de 2024 al 30 de març de 2025). La seva obra interpel·la el present des de l’exili, la resistència i la poètica del record.
Premi Ramon Llull de traducció literària: Tiziana Camerani
El tretzè Premi Ramon Llull de Traducció Literària el convoca la Fundació Ramon Llull. Reconeix la millor traducció literària del català publicada l’any anterior al de la convocatòria i en distingeix el traductor. Poden optar al premi les obres literàries traduïdes del català i publicades l’any anterior, d’autoria exclusiva. El premi té una dotació de 4.000 euros.
El jurat ha decidit atorgar el premi a Tiziana Camerani, en reconeixement a la seva traducció a l’italià de la novel·la Terres mortes, de Núria Bendicho, publicada amb el títol Terre morte per l’editorial Voland.
El jurat destaca que la traductora ha estat capaç d’abordar amb èxit l’enorme repte lingüístic que planteja l’obra de Bendicho, mantenint els diversos matisos i registres dels personatges i el to hipnòtic de l’original. L’epíleg del llibre dona algunes de les claus teòriques que fonamenten les tries i els criteris de la traductora a l’hora de traslladar aquesta obra rellevant de les lletres catalanes contemporànies.
Premi Ramon Llull de traducció literària (trajectòria): Maria Khatziemmanuïl
Aquesta modalitat de premi té com a objecte reconèixer la trajectòria dels traductors de literatura catalana i la tasca duta a terme pels professionals més consolidats. Cal que hagi publicat més de 5 obres de literatura catalana. Convocat per la Fundació Ramon Llull, el premi té una dotació de 6.000 euros.
El jurat considera mereixedora del premi, Maria Khatziemmanuïl, per la seva tasca de difusió de la literatura catalana a Grècia, en particular pel que fa al teatre contemporani. Des de 2012 és la directora artística del Festival Iberoamericà de Lectures Dramatitzades, que es realitza en col·laboració amb l’Instituto Cervantes d’Atenes, on s’han presentat nombroses obres del teatre català per primera vegada en grec. Compta amb més de cinquanta traduccions del català al grec d’obres de Josep Maria Benet i Jornet, Cristina Clemente, Josep Maria Miró, Marta Buchaca, Guillem Clua, Lluïsa Cunillé o Sergi Belbel, entre d’altres.
Premi Internacional Ramon Llull de catalanística i a la diversitat lingüística: William Cisilino, director de l’Agència regional per a la Llengua Friülana
El Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i a la Diversitat Lingüística té per objectiu valorar el conjunt de l’obra individual d’una persona de fora del domini lingüístic, escrita en qualsevol llengua, i que hagi significat un notable coneixement de la realitat històrica i cultural catalana, o bé l’aportació teòrica o pràctica d’una persona de qualsevol país que hagi significat una important contribució al coneixement, reconeixement, promoció o defensa d’una o més cultures i nacions sense estat. El premi és atorgat conjuntament per la Fundació Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana. El premi té una dotació de 6.000 euros.
El jurat ha decidit atorgar aquesta distinció per unanimitat a William Cisilino, director de l’Agència regional per a la Llengua Friülana, organisme públic de la Regió Autònoma de Friül-Venècia Júlia responsable de planificar i implementar accions de política lingüística per a la llengua friülana, situat a Udine/Udin (Friül-Itàlia).
El jurat ha destacat la seva tasca per a la valorització de les llengües minoritzades a Itàlia i la seva vinculació amb la promoció i l’ús del friülà en tots els àmbits de la comunicació. Va ser vicepresident de la NPLD, la Xarxa Europea de Minories Lingüístiques amb seu a Brussel·les. El jurat ha apreciat, a més, el coneixement i l’atenció que ha dedicat a la realitat lingüística catalana i la implicació en iniciatives sorgides als territoris que tenen el català com a llengua.