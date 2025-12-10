El Consell General i el Raonador del Ciutadà commemoren el Dia Internacional dels Drets Humans

El vestíbul del Consell General ha acollit aquest dimecres la commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans, en un acte organitzat conjuntament pel Consell General i el Raonador del Ciutadà. La jornada ha combinat reflexió, compromís institucional i reconeixement del talent jove, amb la conferència de Joan Subirats Humet i el lliurament dels Premis de Drets Humans 2025.
Una obertura institucional centrada en la dignitat i la llibertat
L’acte s’ha iniciat amb la salutació del síndic general, Carles Ensenyat, i les paraules de benvinguda del Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, que ha remarcat la importància de renovar el compromís amb els valors de la Declaració Universal.
En el seu discurs, el Raonador ha subratllat que “avui no celebrem només una data, sinó una promesa universal: la promesa que tot ésser humà neix lliure, amb dignitat i amb drets inalienables”. Ha destacat també que els drets humans “no són lletres mortes, sinó la brúixola que ha de guiar els nostres passos”, i ha fet una crida a la corresponsabilitat quotidiana: “El repte no és només llegir la Declaració; el repte és viure-la. Cada gest, cada paraula i cada mirada de respecte la mantenen viva.”
Subirats reflexiona sobre els drets humans en un canvi d’època
Després de les paraules de benvinguda, Joan Subirats ha impartit la conferència “Els drets humans en un canvi d’època”, on ha analitzat com els processos de digitalització, transformació social i inestabilitat global redefineixen els reptes de drets i llibertats.
En un dels moments centrals de la conferència, Subirats ha apuntat que “garantir els drets humans avui implica entendre un món en mutació, on les desigualtats adopten formes noves i on la tecnologia pot ser, alhora, oportunitat i risc”.
També ha remarcat la necessitat d’un enfocament col·lectiu: “Els drets no es poden defensar només des de les institucions; necessiten ciutadania activa, informada i crítica”.
Perfil de Joan Subirats Humet
Joan Subirats és acadèmic i expert en polítiques públiques, governança i innovació democràtica. Professor universitari durant dècades, ha combinat recerca, docència i participació en projectes internacionals sobre drets humans i cohesió social. Va exercir també com a ministre a l’Estat espanyol, aportant una mirada centrada en la justícia social, la participació ciutadana i la defensa de les llibertats. El seu recorregut el posiciona com una veu autoritzada en la reflexió sobre els reptes democràtics contemporanis.
Lliurament dels Premis de Drets Humans 2025
A continuació, Òscar Martín ha conduït el lliurament dels Premis de Drets Humans 2025, que reconeixen els millors treballs presentats per alumnes de diferents nivells educatius, així com les millors propostes del concurs de fotografia.
Els guardons s’han distribuït en les categories següents:
Categoria Mare Teresa de Calcuta
(1r i 2n de segona ensenyança)
- “La noia i els germans que van donar vida” — Bernardo Jesús Soares Sobrado de l’Escola del Centre Residencial d’Educació Intensiva
- “El dia que va canviar tot” — Marta Laberia Bisbal (Esc. Andorrana Santa Coloma)
Categoria Nelson Mandela
(3r i 4t de segona ensenyança)
- “Les sabates de l’Anna” — Ainhoa Da Silva Vigo (Col·legi Sagrada Família)
- “Encara som aquí” — Thiago Medeiros Teixeira (Esc. Andorrana Santa Coloma)
Categoria Martin Luther King
(Batxillerat i Formació Professional)
- “Sempre queda l’esperança” — Rosa González Heras (Esc. Andorrana Batxillerat)
- “El vell violinista” — Aran Esquerré Molí (Esc. Andorrana Batxillerat)
Concurs de Fotografia – Guanyadors
1a Categoria (1r i 2n de segona ensenyança)
• “Shadow of pain” — Phoebe Ford (British College)
2a Categoria (3r i 4t de segona ensenyança)
• “Dret a l’educació” — Martina Lorente (Lycée Comtes de Foix)
3a Categoria (Batxillerat i Formació Professional)
• “Etiquetat i jutjat” — Ainhoa Marisa Monteiro i Joan Cortés Socasau (Esc. Andorrana de Batxillerat)
Un acte per a reafirmar el compromís amb els drets humans
La cerimònia s’ha clos mantenint l’esperit del Dia Internacional dels Drets Humans: reivindicar la dignitat de totes les persones i reforçar el compromís de les institucions i la ciutadania per a protegir i promoure els drets fonamentals.