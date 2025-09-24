Roger Puig, d’estada a l’indoor de Landgraff per a adaptar-se al material d’eslàlom

L’esquiador de para alpí del Principat, Roger Puig, torna a esquiar en neu i ho fa en la primera estada indoor a Europa, en concret a Landgraff, als Països Baixos. L’andorrà va arribar el passat diumenge i s’hi estarà fins el divendres 26 de setembre. Després de l’estada a Ushuaia i de continuar amb els entrenaments de físic a Andorra, ara, Roger Puig, ha posat rumb a Països Baixos per a esquiar a l’indoor de Landgraff.
A aquesta instal·lació està realitzant dobles sessions de dues hores cadascuna, ajustant el nou material d’eslàlom que ha rebut recentment, per a així adaptar-lo a les seves necessitats específiques. En aquest sentit, les sensacions estan sent molt bones. Les sessions s’estan realitzant conjuntament amb l’equip de para alpí espanyol, amb Audrey Pascual, que en el seu cas competirà en sitting.
Després, a l’octubre a Wittenburg
Després d’aquesta cita, una segona estada indoor serà a Wittenburg (Hamburg, Alemanya), del 9 al 15 d’octubre. La següent estada serà gairebé tot seguit, del 19 al 25 d’octubre a l’SnowZone de Madrid, i l’últim programat serà ja al mes de novembre, del 10 al 20, a Kaunertal, Àustria, en aquest cas en glacera i, si les condicions ho permeten, en supergegant.
El debut, a la WC d’Àustria
El punt de mira està posat en el debut en competició. Aquest serà del 10 al 12 de desembre, a Steinach am Brenner (Àustria), a la Copa del Món de supergegant, igual que l’any passat.