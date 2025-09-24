La defensa dels drets dels infants en situacions de conflicte armat, “una prioritat per a Andorra”

El cap de Govern, Xavier Espot, ha reclamat accions accelerades i mesures concretes per a protegir els drets dels infants, especialment en situacions de conflicte armat. Ho ha fet en la intervenció en l’esdeveniment “Prove It Matters: Renewing our Promise to Children / Demostra que t’importa: renovem la nostra promesa als nens” que ha presidit aquest matí de dimecres a la seu de les Nacions Unides, a Nova York, i en el qual han participat una trentena d’alts representants de diferents països i d’organismes internacionals.
La iniciativa, que dona seguiment a la campanya llençada el passat mes de març impulsada per l’Oficina de la representant especial del secretari general per als Drets dels Infants en Conflictes Armats de les Nacions Unides amb la col·laboració d’Andorra, Malta, Filipines, Àustria i Kirguizistan, té l’objectiu de sensibilitzar i fer una crida a la necessitat urgent de mantenir la Convenció sobre els drets de l’infant.
Segons indica l’informe del secretariat general per als Drets dels Infants en Conflictes Armats de les Nacions Unides, l’any 2024 va marcar un rècord devastador: es van verificar 49.370 violacions greus contra els nens, un 25 per cent més que al 2023. En el seu discurs, Espot s’ha referit a aquestes xifres com un element que ha de fer despertar la consciència col·lectiva i a actuar “amb una determinació renovada”.
El cap de Govern ha instat a adherir-se a la campanya als representants dels Estats membres que encara no ho hagin fet. En aquest sentit, Xavier Espot ha afirmat que “situar les nenes i els nens en el centre de l’agenda global és un imperatiu moral i un requisit indispensable per a una pau duradora, especialment en situacions de conflicte armat”.
La campanya ‘Prove it matters’ (Demostra que t’importa), consta de tres fases que s’aniran desplegant al llarg dels pròxims tres anys. El Govern aportarà una contribució voluntària de 35.000 euros per a la primera fase del projecte. La iniciativa també pretén fomentar la col·laboració entre els estats membres i la societat civil, a més d’obtenir voluntat política i suport, i defensar polítiques que prioritzin la protecció de la infància.
Trobada bilateral amb el canceller federal d’Àustria, Christian Stocker
El cap de Govern s’ha pogut reunir amb el canceller federal d’Àustria, Christian Stocker, amb qui ha tractat les relacions entre els dos països, en especial en matèria econòmica i financera i han compartit els valors del multilateralisme i en particular la defensa i la protecció dels drets dels infants.
Signatura d’un acord de mobilitat juvenil amb Malta
L’agenda de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha inclòs una reunió amb el viceprimer ministre i ministre d’Afers Exteriors de Malta, Ian Borg, amb qui ha signat un acord de mobilitat juvenil ‘Working and Holiday’, per a facilitar que els joves entre 18 i 30 anys puguin viatjar als dos països i treballar durant un període d’un any, fomentant així l’intercanvi cultural i l’experiència professional.
Amb aquest seran vuit els acords de mobilitat juvenil signats amb Canadà, Alemanya, Corea del Sud, Irlanda, Regne Unit, Islàndia i Noruega.