Roger Puig canvia la segona part de la pretemporada i entrenarà a Europa

L’esquiador del Principat de para alpí, Roger Puig, tenia prevista inicialment una segona estada de pretemporada a Ushuaia, del 5 al 18 de setembre, però finalment s’ha decidit canviar la programació degut a l’anàlisi que s’ha fet de la situació, pel fet que l’estació argentina està tenint aquest estiu molta activitat d’esquiadors de tot el món. Així, davant l’overbooking, finalment, l’andorrà completarà la segona part de la pretemporada a Europa.
D’aquesta manera, l’esportista del Principat continuarà a Andorra fent la preparació física fins que comenci amb les estades indoor. El primer desplaçament serà a l’indoor de Landgraaf (Països Baixos), del 21 al 26 de setembre. Després, una segona estada serà a Wittenburg (Hamburg, Alemanya), del 9 al 15 d’octubre. La següent estada serà gairebé tot seguit, del 19 al 25 d’octubre a l’SnowZone de Madrid, i l’últim programat serà ja al mes de novembre, del 10 al 20, a Kaunertal, Àustria, en aquest cas en glacera i, possiblement, en supergegant.
Roger Puig, esquiador: “De cara al setembre teníem planificat anar a Ushuaia, però s’omple d’equips de Copa del Món i d’altres disciplines, s’omple massa i per això hem decidit anar a Europa. Farem full concentració d’indoors, d’eslàlom i suposo que també farem una mica de gegant. Després, al novembre, ja anirem a la glacera de Kaunertal a fer supergegant”.