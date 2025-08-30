L’Skål Club d’Andorra ultima els preparatius per a celebrar el Dia Mundial del Turisme

L’associació de professionals del turisme d’Andorra està acabant de preparar els actes especials que se celebraran el pròxim 27 de setembre. Aquests serviran per a commemorar la diada d’homenatge als professionals del sector turístic del país i també als mateixos turistes i visitants que gaudeixen del Principat. D’aquesta manera, l’Skål Club d’Andorra vol, un any més, implicar tot el país en la celebració d’aquesta jornada.
Per aquest motiu, i com ja es va fer l’any passat, el 27 de setembre comptarà amb una àmplia graella de propostes que, amb la col·laboració dels set comuns, Andorra Turisme, Museus d’Andorra i el Ministeri de Turisme, permetran als qui ho desitgin visitar gratuïtament els museus del país, gaudir de visites teatralitzades en diferents punts del territori i participar en activitats especials.
Totes aquestes activitats es poden consultar a l’agenda publicada al web: www.diamundialdelturisme.ad.
Concurs per a aconseguir una estada de cap de setmana a Andorra
Entre les novetats d’enguany, l’Skål Club d’Andorra ha organitzat un concurs que permet guanyar una estada de cap de setmana completa a Andorra. Per a participar-hi, només cal passar per qualsevol oficina de turisme del país i alguns museus i escanejar el codi QR del cartell del Dia Mundial del Turisme que hi trobareu.
Un cop escanejat, es demana als participants que expliquin els motius que els porten a visitar Andorra.
Un jurat seleccionarà les respostes més originals i convincents, i les dues millors s’enduran el pack de cap de setmana, que inclourà:
- Una nit d’hotel
- Entrada per Caldea
- Un dinar o sopar degustació
- Obsequis especials
Els guanyadors es donaran a conèixer durant l’acte popular del Dia Mundial del Turisme, el mateix 27 de setembre, a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany, a les 13.00 h.
Acte públic central a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany.
El 27 de setembre, a partir de les 13.00 h, l’Skål Club d’Andorra oferirà una presentació pública dels atractius turístics del país en un acte d’una hora de durada que tindrà lloc a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany.
A través d’una pantalla gegant s’hi projectaran imatges d’interès turístic i cultural, es donaran a conèixer els guanyadors del concurs i hi haurà sorpreses per als assistents.
Gala d’entrega de premis i sopar del Dia Mundial del Turisme
Més enllà dels actes públics i populars, l’Skål Club d’Andorra celebrarà també la tradicional gala d’entrega de guardons, en la qual cada any s’atorguen quatre reconeixements a persones i empreses, tant del país com de l’estranger, que han contribuït al desenvolupament del turisme a Andorra en els darrers anys.
La gala, que culminarà amb un sopar, es fa en homenatge a tots els professionals del sector turístic del país. Enguany se celebrarà a la sala UnSQUARE, al carrer Prat de la Creu d’Andorra la Vella, i comptarà amb l’assistència de tots els socis de l’Skål Club d’Andorra, institucions i col·laboradors.
Campanya de Comunicació del DMT
L’Skål Club d’Andorra completa les activitats prèvies al Dia Mundial del Turisme amb una campanya de comunicació difosa a través de les xarxes socials del club i compartida per les entitats col·laboradores. Cada dia s’hi promocionen els atractius turístics del país i s’hi destaquen dades rellevants sobre el sector turístic a Andorra.