L’MCTA diu adeu a l’estiu amb les flors com a protagonistes

El Museu Carmen Thyssen Andorra acollirà aquest mes de setembre un taller de creacions florals a càrrec de l’estudi floral Flywels i continuarà els tallers de cap de setmana amb propostes adaptades a tots els públics. D’aquesta manera, el dijous 4 de setembre donarà el tret de sortida amb el taller “De la tela al cistell. Creacions florals al Museu Carmen Thyssen Andorra”, a càrrec de l’artista floral Paula Trasserra, de Flywels. La proposta, que clou el programa de les Nits d’Estiu als Museus, convidarà els participants a inspirar-se en l’obra ‘Cistella de flors’ de l’artista francès Jean-Baptiste Monnoyer, i que es pot visitar enguany a l’exposició ‘Vincles. Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen’. L’activitat proposa que cadascú creï les seves pròpies combinacions florals personalitzades. El preu és de 15 euros per persona i es pot reservar a través del correu electrònic reserves@mcta.ad o trucant al 800 800.
La programació continuarà el dissabte, 13 de setembre, amb un taller de creació de rams de flors amb paper de seda, també inspirat en l’obra de Monnoyer. Els participants treballaran les formes i els volums del paper de seda per a crear rams de flors únics i personals. L’objectiu és fomentar la creativitat i el joc artístic, permetent que cadascú experimenti amb tècniques manuals i compositives.
Finalment, el dissabte, 20 de setembre, es farà un taller familiar de creació i decoració de serps de cartolina, una proposta inspirada en l’obra ‘Serp-arbre’ de Modest Cuixart on grans i petits podran construir des de zero la seva manualitat utilitzant diferents materials com cartolina, paper seda, cola, llapis i retoladors de colors.
Per a més informació i inscripcions, es pot enviar un correu electrònic a reserves@mcta.ad o trucar al telèfon 800 800.
PROGRAMA
Dijous 4 de setembre: De la tela al cistell. Creacions florals al Museu Carmen Thyssen Andorra amb Flywels
- Per a majors de 16 anys
- Sessions: A les 19 hores
- Preu de l’activitat: 15 euros per persona
- Reserva a: reserves@mcta.ad / tel.: 800 800
Dijous 13 de setembre: El jardí de paper. Crea un ram de flors amb paper
- Per a tots els públics*
- Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h
- Preu de l’activitat 2 euros per participant amb reserva prèvia
- Reserva a: reserves@mcta.ad / tel.: 800 800
Dijous 20 de setembre: El bosc de les serps. Crea una serp de cartolina
- Per a tots els públics*
- Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h
- Preu de l’activitat 2 euros per participant amb reserva prèvia
- Reserva a: reserves@mcta.ad / tel.: 800 800