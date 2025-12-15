Roger Puig, 9è en els entrenaments de descens, a Santa Caterina

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, ha finalitzat 9è en l’entrenament oficial de descens disputat aquest dilluns a Santa Caterina (ITA), en una jornada marcada per una pista molt ràpida, amb velocitats sostingudes per sobre dels 110 km/h. Puig ha anat de menys a més al llarg del traçat. En el primer parcial ha estat una mica lent, marcant el 15è millor temps. Ja en el segon parcial, l’andorrà ha millorat la línia, situant-se amb el 9è millor registre. En l’últim sector ha seguit progressant, treballant millor la traçada i marcant el 6è millor temps parcial.
Les curses de descens de la Copa del Món es disputaran dimarts i dimecres, a Santa Caterina, on Roger Puig buscarà continuar amb aquesta progressió i lluitar per les primeres posicions.