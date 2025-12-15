Kostas Kostadinov, fitxatge de present i futur per al BC Andorra

L’internacional búlgar, Kostas Kostadinov, arriba procedent de La Laguna Tenerife i signa fins al final d’aquesta temporada i dues més amb el BC Andorra. Kostas Kostadinov (22 anys i 203 cm) és nascut a Burgas, Bulgària. A La Laguna Tenerife hi ha estat les darreres dues temporades disputant la Lliga Endesa i la BCL. El nou jugador tricolor va créixer a les categories inferiors del Real Madrid, per tant, compta amb la condició de jugador format localment. Va firmar pel conjunt canari l’agost de 2022, i el va cedir al Palència en aquella temporada del retorn del BC Andorra a l’ACB. Un cop tornat de la seva cessió, el Tenerife li va fer un lloc al primer equip fins ara, que ha demanat la seva sortida, per a unir-se a l’equip del Principat.
És un perfil atlètic, que destaca per treure avantatges des del joc sense pilota i finalitzant amb agressivitat per sobre el cèrcol. També, sumarà des del primer dia per a pujar el nivell físic de l’equip, sobretot des de l’apartat estadístic del rebot en ambdós costats de pista.
Francesc Solana, general manager del BC Andorra, assenyala que “és una incorporació important per a nosaltres. Un jugador que feia temps que seguíem i que ara hem pogut aprofitar l’oportunitat de mercat que se’ns ha presentat al davant. Jove, però amb experiència a la lliga, és un fitxatge de futur que ve a Andorra amb ambició per a créixer.”