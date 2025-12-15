La Seu tindrà una aula informatitzada per a la realització dels exàmens teòrics del permís de conduir

Aquest migdia de dilluns, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la cap provincial de Tráfico de Lleida, Maria José Soler, han signat un conveni entre l’organisme autònom de la Jefatura Central de Tráfico i l’Ajuntament urgellenc per a la implantació d’una aula informatitzada per a la realització dels exàmens teòrics per a obtenir, al municipi, el permís de conduir.
Amb la signatura d’aquest conveni, “es reafirma la bona relació que tenim amb la DGT, a Lleida, per tal de poder seguir oferint aquests exàmens aquí, a la Seu, que no només donen servei local sinó també a bona part del Pirineu, ja que en donen a tota la comarca de l’Alt Urgell, la Cerdanya i una part del Solsonès”, ha manifestat Joan Barrera. “S’ha fet una inversió econòmica per part de l’Ajuntament de la Seu per a poder respondre a aquest canvi de sistema d’exàmens de la DGT. És una aposta més per a apropar els serveis a la ciutadania”, ha subratllat l’alcalde de la Seu.
Tal i com ha explicat l’alcalde Barrera en el moment de la signatura d’aquest conveni, aquesta aula informatitzada s’ubicarà al Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP), que es troba a l’edifici de Les Monges de la Seu. L’adequació d’aquest espai tindrà un cost de 7.000€ i la compra de les pantalles tàctils necessàries per a fer els exàmens teòrics uns 15.000€, que assumeix l’Ajuntament.
El conveni també recull que es realitzaran, almenys una vegada al mes, les proves teòriques per a l’obtenció del permís o llicència de conducció en aquest centre habilitat per l’Ajuntament de la Seu. Aquesta aula es posarà en marxa el proper mes de gener de 2026.
Per la seva part, la cap provincial de Tráfico de Lleida, Ma José Soler, ha explicat que des de la Unió Europea s’exigeix vídeos de percepció de risc als exàmens teòrics de conduir, fet que comporta la necessitat que aquests exàmens passin a realitzar-se a través d’un sistema informatitzat. Soler també ha volgut remarcar que malgrat el canvi de sistema d’aquests exàmens teòrics, l’associació d’autoescoles ha reivindicat que se segueixin realitzant a la Seu.
La cap provincial de Tráfico de Lleida ha avançat que la Pobla de Segur serà un altre municipi pirinenc on properament també tindran lloc aquest nou format d’exàmens teòrics amb aula informatitzada.