Rius 77è i Cornella DNF a la Copa d’Europa d’Storklinten

Aquest diumenge, 23 de novembre, s’ha celebrat una nova cita de la Copa d’Europa masculina d’eslàlom, a Storklinten (Suècia), amb part de l’equip nacional masculí. Àlex Rius ha estat 77è, mentre que Xavier Cornella no ha pogut completar la primera mànega. Rius, que sortia amb el dorsal 74, ha estat 77è amb 1.00.07, i no ha pogut entrar a la segona mànega on entren els 60 primers.
Per la seva part, el corredor Xavier Cornella no ha completat la baixada. L’esquiador andorrà, que competia avui amb el dorsal 47, passava pel primer intermedi amb el 54è temps, però finalment no podia acabar.