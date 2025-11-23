Encamp: Encara hi ha places disponibles per a l’Escola de Neu

A la parròquia d’Encamp, les inscripcions per a l’Escola de Neu 2026 estan obertes i encara hi ha places disponibles, segons assenyalen des del Comú. L’escola de neu, que enguany celebra 30 anys, tindrà una durada d’11 setmanes. S’iniciarà el 10 de gener i es desenvoluparà fins el 29 de març -a excepció del 14 i 15 de febrer-, amb un total de 22 sessions. Els alumnes que participen a l’Escola de Neu poden practicar diverses activitats com l’esquí, el surf de neu o el freestyle.
Com a novetat, aquesta temporada els “Flocs de neu”, grup de debutants d’Encamp nascuts el 2021, faran les classes al jardí de neu de Grau Roig mentre que el grup del Pas de la Casa les realitzaran a la mateixa ubicació de cada any. En el cas dels debutants (1 jornada), el preu és de 124,30 euros per als residents i de 236,10 euros per als no residents.
Hi haurà un 10% de descompte en les inscripcions per als usuaris del Club Piolet o el Carnet Jove i un 20% en la inscripció del segon/a germà/germana.
Per a més informació es pot contactar amb la recepció dels centres esportius d’Encamp i del Pas de la Casa, o bé al correu escoladeneu@encamp.ad.