Actes culturals recomanats per la Societat Andorrana de Ciències

Aquest proper dimarts, 25 de novembre, a les 7 de la tarda, al vestíbul del Consell General, se celebrarà el Dia de la Cultura 2025, així com el lliurament dels premis Àgora 2024. S’han programat actuacions musicals de Lluís Cartes, Oriol Vilella, Òscar Llauradó, Fano Pallarès, David Sanz, Roser Puigbò i del conjunt de guitarres de Nivell Mitjà del Conservatori. També hi haurà els tradicionals parlaments de glossa i institucionals i el Manifest Cultural 2025, a càrrec de Velles Cases Andorranes, amb el secretariat d’Àgora Cultural 2025.
Per altra banda, el dimecres, 26 de novembre, a les 8 del vespre, a la Biblioteca Comunal Antoni Morell de la Massana, es durà a terme la presentació del llibre Percepcions d’Andorra, d’Antoni Morell i Pere Figuereda, amb pròleg del síndic general, Carles Ensenyat, i l’epíleg de Nemesi Marquès, exrepresentant del copríncep episcopal. Els parlaments aniran a càrrec d’Eva Sansa, cònsol de la Massana; Pere Figuereda, cooautor del llibre; i Àngels Mach, presidenta de la Societat Andorra de Ciències (SAC).